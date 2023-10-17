Tuesday, 17 October 2023 11:16 GMT

إعادة تأهيل مدرسة بعد إغلاق 3 أعوام

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الثلاثاء مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم منطقة الرياض المهندس ماجد الزهراني مدرستين بقيمة 18 مليون ريال بحي نواره شمال طريق مكة المكرمة - الرياض بحضور مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور عبدالرحمن المرداسي وعدد من منسوبي المكتب.
وصرح الزهراني لـ((الوطن)) بأن المدرستين اللتين أطلقت عليهما الوزارة اسم ((مبنى مدرسة الطفولة المبكرة ومبنى ابتدائية كريمة بنت المقداد)) تم إنشاؤهما على مساحة 6021 مترا مربعا وبقيمة 18.502.444 ريالا، و كانت مدة التنفيذ 18 شهرا، بدأت من 30/‏10/‏2021 إلى 30/‏4/‏2023.
وأضاف الزهراني أن الوزارة راعت في تصميم المجمع المتطلبات الحديثة للوزارة بما يواكب التطور التعليمي المستمر في المملكة، وتوفير بيئة مريحة وممتعة في التعليم للطالبات وجميع منسوبي المدرستين.
وحول إغلاق مدرسة متوسطة الإمام الخطابي الواقعة شمال طريق الملك عبدالعزيز منذ 3 أعوام تقريبا و التي تم نقل طلابها لمبنى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم قال الزهراني: تم إسناد عملية تأهيل للمدرسة إلى شركة تطوير للمباني وسوف يتم البدء بالعمل في بداية الفصل الدراسي الثاني ومدة التأهيل المتوقعه 6 أشهر.
وفي ختام الافتتاح تم تكريم مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم منطقة الرياض، و مدير مدرسة ثانوية المزاحمية محمد الغامدي لتأهله لترشيحه لجائزة حمدان بن راشد، وعددا من منسوبات التعليم بمكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء.

MENAFN17102023000089011017ID1107259458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث