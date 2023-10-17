سلبية الأخضر مستمرة

سلبية الأخضر مستمرة
التاريخ
10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي سلسلة نتائجه السلبية منذ نوفمبر 2022، وخسر مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي الذي أقامه في لاقوس البرتغالية أمام منتخب مالي 1 /3، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.
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