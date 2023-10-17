Tuesday, 17 October 2023 11:16 GMT

سلبية الأخضر مستمرة

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي سلسلة نتائجه السلبية منذ نوفمبر 2022، وخسر مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي الذي أقامه في لاقوس البرتغالية أمام منتخب مالي 1 /3، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.

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