البرغوث يقترب من إنجاز تاريخي

(MENAFN
- Al Watan) أقترب نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من إنجاز تاريخي في ((الكرة الذهبية)) لأفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي.
ووفقا لتقارير، فإن النسخة الـ67 من جائزة الكرة الذهبية ستجرى في الـ30 أكتوبر بمسرح شاتليه في باريس.
وأشارت إلى أن ((ميسي)) سيحصد اللقب، وسيصبح أول لاعب يفوز بالجائزة على الرغم من أنه لا يلعب لناد أوروبي.
وأوضحت أن الفوز بكأس العالم 2022 حسم حصول ((ميسي)) على الجائزة، ولا سيما أن النسخة السابقة من ((الكرة الذهبية)) أقيمت قبل مونديال 2022.
سبق أن حصل ((البرغوث)) على الكرة الذهبية 7 مرات، ويحظى بمنافسة قوية من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند.
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