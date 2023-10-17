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البرغوث يقترب من إنجاز تاريخي

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أقترب نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من إنجاز تاريخي في ((الكرة الذهبية)) لأفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي.
ووفقا لتقارير، فإن النسخة الـ67 من جائزة الكرة الذهبية ستجرى في الـ30 أكتوبر بمسرح شاتليه في باريس.
وأشارت إلى أن ((ميسي)) سيحصد اللقب، وسيصبح أول لاعب يفوز بالجائزة على الرغم من أنه لا يلعب لناد أوروبي.
وأوضحت أن الفوز بكأس العالم 2022 حسم حصول ((ميسي)) على الجائزة، ولا سيما أن النسخة السابقة من ((الكرة الذهبية)) أقيمت قبل مونديال 2022.
سبق أن حصل ((البرغوث)) على الكرة الذهبية 7 مرات، ويحظى بمنافسة قوية من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند.

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