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برشلونة يراقب نجوم الدوري السعودي

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه برشلونة الإسباني ومدربه تشافي هيرنانديز أنظارهما إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لاستغلال الفرص التي قد تظهر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ أكدت تقارير أن النادي الكتالوني يراقب بعناية نجوم الدوري السعودي، لاستغلال الفرص السانحة لضم اللاعبين الذين قد يغادرونه في الشتاء.
وأشارت إلى أن برشلونة ينتظر محاولات الأندية السعودية للتخلص من اللاعبين الذين لم يظهروا بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية من الموسم.
وأوضحت التقارير أن برشلونة سيحاول ضم اللاعبين الذين يحتاج خدماتهم على سبيل الإعارة.

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