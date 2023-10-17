برشلونة يراقب نجوم الدوري السعودي

(MENAFN
- Al Watan) وجه برشلونة الإسباني ومدربه تشافي هيرنانديز أنظارهما إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لاستغلال الفرص التي قد تظهر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ أكدت تقارير أن النادي الكتالوني يراقب بعناية نجوم الدوري السعودي، لاستغلال الفرص السانحة لضم اللاعبين الذين قد يغادرونه في الشتاء.
وأشارت إلى أن برشلونة ينتظر محاولات الأندية السعودية للتخلص من اللاعبين الذين لم يظهروا بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية من الموسم.
وأوضحت التقارير أن برشلونة سيحاول ضم اللاعبين الذين يحتاج خدماتهم على سبيل الإعارة.
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