ولي العهد يبحث مع أمير موناكو فرص تطوير العلاقات

ولي العهد يبحث مع أمير موناكو فرص تطوير العلاقات
التاريخ
10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، أمير إمارة موناكو الأمير ألبير الثاني.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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