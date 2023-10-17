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ولي العهد يبحث مع أمير موناكو فرص تطوير العلاقات

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، أمير إمارة موناكو الأمير ألبير الثاني.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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