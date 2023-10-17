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السعودية تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

10/17/2023 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجدّد المجلس رفض المملكة لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الرياض، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، وشدد على "رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان، الجمعة، "رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين العزل هناك".

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