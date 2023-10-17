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المجلس الوزاري الخليجي يبحث تطورات الأوضاع في غزة

10/17/2023 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر البوسعيدي، وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وجرى خلال الاجتماع، ‏بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.

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