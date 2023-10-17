هجوم سعودي على تذاكر الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر مباريات كأس آسيا، التي ستقام في يناير المقبل بقطر، مع نفاد الدفعة الأولى من التذاكر، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة.
وتم بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات، بينما سيصدر المنظمون المزيد من التذاكر خلال الفترة المقبلة.
وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81209 تذاكر خلال الساعات الـ24 الأولى من انطلاق المبيعات في الـ10 من أكتوبر الجاري.
MENAFN17102023000089011017ID1107259451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.