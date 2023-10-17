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هجوم سعودي على تذاكر الآسيوية

10/17/2023 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر مباريات كأس آسيا، التي ستقام في يناير المقبل بقطر، مع نفاد الدفعة الأولى من التذاكر، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة.
وتم بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات، بينما سيصدر المنظمون المزيد من التذاكر خلال الفترة المقبلة.
وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81209 تذاكر خلال الساعات الـ24 الأولى من انطلاق المبيعات في الـ10 من أكتوبر الجاري.

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