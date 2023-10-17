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الشرقية ثالث أكبر المناطق في عدد السجلات التجارية

10/17/2023 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن المنطقة الشرقية تعد محرك للنمو الاقتصادي ومحفز لريادة الأعمال، وهي ثالث أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية، والتي بلغت بنهاية الربع الثالث لعام 2023 أكثر من 210 آلاف سجل تجاري.
وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الأول للتواصل والتوعية "جسور" أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرقية تجاوز 136 ألف منشأة، ويقدم مركز دعم المنشآت بالخبر خدماته لرواد الأعمال حيث استفاد أكثر من 5400 رائد ورائدة من الخدمات والاستشارات التي يقدمها خلال العام الجاري.
وتضم المنطقة الشرقية أكبر فرع للمركز السعودي للأعمال الواقع في برج غرفة الشرقية ويقدم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين في مكان واحد.
وتناول الحسين الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، موضحًا أن أبرز خمسة أنشطة سجلت تناميًا في الشرقية بنهاية الربع الثالث 2023 هي: الخدمات اللوجستية بنسبة 73%، والأندية البحرية بنسبة 72%، وإنشاء الارصفة والموانئ البحرية بنسبة 47%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 45%، والنقل والشحن البحري بنسبة نمو 27%.
وعن دور الوزارة في محاربة النصب والاحتيال، أكد أن التحقق من موثوقية الموقع الإلكتروني أولى خطوات الحماية، وأن الوزارة تكافح النصب والاحتيال عبر مسارين: الرصد الاستباقي اليومي، والتعاون مع الشركاء في مجلس التجارة الإلكترونية واللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت، وتم خلال الشهرين الماضيين حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني ينتحل صفة الوزارة.
وأضاف الحسين أن هناك 3 ركائز للتواصل المؤسسي نحو المجتمع تعتمد عليها الوزارة، هي: التوعية الموجهة للعملاء، والاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات، والتشارك بالمعلومة من خلال البيانات والإحصائيات التي تُعين مجتمع الأعمال على اتخاذ قرارات مبينة على المعلومات.
وأشار إلى أهمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر وأضرار التستر التجاري، وأن الحملات التوعوية الموجهة ساهمت في تصحيح أوضاع أكثر من 19 ألف منشأة تجارية من بينها 2,216 منشأة بالمنطقة الشرقية، وأصبحت هذه المنشآت نظامية وممتثلة للأنظمة الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة إلى أهمية التعاون المثمر والشراكة بين الوزارة والمواطن من خلال التواصل الفعال والإبلاغ عن المخالفات التي ساهمت في الكشف عن حالات الغش والتستر التجاري في المنطقة الشرقية ومختلف مناطق المملكة.

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