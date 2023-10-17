الشرقية ثالث أكبر المناطق في عدد السجلات التجارية

(MENAFN
- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن المنطقة الشرقية تعد محرك للنمو الاقتصادي ومحفز لريادة الأعمال، وهي ثالث أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية، والتي بلغت بنهاية الربع الثالث لعام 2023 أكثر من 210 آلاف سجل تجاري.
وأضاف خلال مشاركته في الملتقى الأول للتواصل والتوعية "جسور" أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرقية تجاوز 136 ألف منشأة، ويقدم مركز دعم المنشآت بالخبر خدماته لرواد الأعمال حيث استفاد أكثر من 5400 رائد ورائدة من الخدمات والاستشارات التي يقدمها خلال العام الجاري.
وتضم المنطقة الشرقية أكبر فرع للمركز السعودي للأعمال الواقع في برج غرفة الشرقية ويقدم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين في مكان واحد.
وتناول الحسين الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، موضحًا أن أبرز خمسة أنشطة سجلت تناميًا في الشرقية بنهاية الربع الثالث 2023 هي: الخدمات اللوجستية بنسبة 73%، والأندية البحرية بنسبة 72%، وإنشاء الارصفة والموانئ البحرية بنسبة 47%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 45%، والنقل والشحن البحري بنسبة نمو 27%.
وعن دور الوزارة في محاربة النصب والاحتيال، أكد أن التحقق من موثوقية الموقع الإلكتروني أولى خطوات الحماية، وأن الوزارة تكافح النصب والاحتيال عبر مسارين: الرصد الاستباقي اليومي، والتعاون مع الشركاء في مجلس التجارة الإلكترونية واللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت، وتم خلال الشهرين الماضيين حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني ينتحل صفة الوزارة.
وأضاف الحسين أن هناك 3 ركائز للتواصل المؤسسي نحو المجتمع تعتمد عليها الوزارة، هي: التوعية الموجهة للعملاء، والاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات، والتشارك بالمعلومة من خلال البيانات والإحصائيات التي تُعين مجتمع الأعمال على اتخاذ قرارات مبينة على المعلومات.
وأشار إلى أهمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر وأضرار التستر التجاري، وأن الحملات التوعوية الموجهة ساهمت في تصحيح أوضاع أكثر من 19 ألف منشأة تجارية من بينها 2,216 منشأة بالمنطقة الشرقية، وأصبحت هذه المنشآت نظامية وممتثلة للأنظمة الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التجارة إلى أهمية التعاون المثمر والشراكة بين الوزارة والمواطن من خلال التواصل الفعال والإبلاغ عن المخالفات التي ساهمت في الكشف عن حالات الغش والتستر التجاري في المنطقة الشرقية ومختلف مناطق المملكة.
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