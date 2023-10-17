بيبسيكو تدعم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية ومجابهة آثار التغير المناخى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل شركة بيبسيكو مصر، على دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال دورها المجتمعي خصوصا في المجالات البيئية التى تسهم في مجابهة التغيرات المناخية.
قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا، إن الشركة وبشراكة استراتيجية مع USAID، نفذت مبادرة“هاكاثون الشباب العربي” بهدف تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدوار وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة.
وأوضح أن الهاكاثون حظى بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بيبسيكو ومركز الشباب العربي، وتم اختيار ثلاثة فرق من مصر للمشاركة في نهائي الهاكاثون لأنها تمثل قضايا الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، وهي فرق ميتاكريت وبودر ومايتريتي، وستشارك في مؤتمر المناخ COP28، كجزء من برنامج ريادة الأعمال العربي.
ولفت إلى أنه تم تقييم المشروعات المقدمة استناداً إلى توافقها مع مبدأ الاستدامة وقدرتها على الحد من انبعاثات الكربون، ومدى تأثيرها على المجالات الرئيسية الأربعة للمسابقة، والتي تتمثل في المياه، الزراعة، المناخ، الاقتصاد الدائري.
وأوضح شلباية، أن جميع المتأهلين للتصفيات النهائية تلقوا التوجيهات والإرشادات من خلال ورش عمل مخصصة من خلال خبراء ومتخصصون في المجال، إذ تعلم المشتركون المزيد عن التفكير التصميمي، وكيفية تطوير الفكرة لتصبح منتجا قابلا للتنفيذ، كما تعرفوا على الاتصالات الخضراء.
أضاف أن شركة بيبسيكو تؤمن بأهمية المساهمة في تعزيز بيئة يتم بها احتضان وتسريع العمل الجماعي والابتكار للشباب، لذا من الضروري أن تتكاتف جميع الجهود لدعم تلك العقول المبتكرة، لأنهم يمثلون المحرك الأساسي لعجلة التنمية والتقدم.
وأوضح شلباية، أنه يوجد تعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف إمكانيات الشباب المصريين وتعزيز أجندة النمو الأخضر في البلاد، منوهاً أن رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من الشباب في مصر يشكلون عنصراً أساسياً في تعزيز الفرص الاقتصادية لجميع المصريين.
ومن المقرر أن تنعقد نهائيّات منافسة الهاكاثون خلال شهر ديسمبر المقبل ضمن COP28، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدّمة من 5 دول.
وسيحصل أفضل 3 فائزين على تمويلٍ تأسيسيٍ خالي من الأسهم مقدّم من مؤسّسة بيبسيكو، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة.
بجانب فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال لمدة شهر، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل
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