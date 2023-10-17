بيبسيكو تدعم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية ومجابهة آثار التغير المناخى

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة بيبسيكو مصر، على دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال دورها المجتمعي خصوصا في المجالات البيئية التى تسهم في مجابهة التغيرات المناخية.

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا، إن الشركة وبشراكة استراتيجية مع USAID، نفذت مبادرة“هاكاثون الشباب العربي” بهدف تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدوار وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة.

وأوضح أن الهاكاثون حظى بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بيبسيكو ومركز الشباب العربي، وتم اختيار ثلاثة فرق من مصر للمشاركة في نهائي الهاكاثون لأنها تمثل قضايا الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، وهي فرق ميتاكريت وبودر ومايتريتي، وستشارك في مؤتمر المناخ COP28، كجزء من برنامج ريادة الأعمال العربي.

ولفت إلى أنه تم تقييم المشروعات المقدمة استناداً إلى توافقها مع مبدأ الاستدامة وقدرتها على الحد من انبعاثات الكربون، ومدى تأثيرها على المجالات الرئيسية الأربعة للمسابقة، والتي تتمثل في المياه، الزراعة، المناخ، الاقتصاد الدائري.

وأوضح شلباية، أن جميع المتأهلين للتصفيات النهائية تلقوا التوجيهات والإرشادات من خلال ورش عمل مخصصة من خلال خبراء ومتخصصون في المجال، إذ تعلم المشتركون المزيد عن التفكير التصميمي، وكيفية تطوير الفكرة لتصبح منتجا قابلا للتنفيذ، كما تعرفوا على الاتصالات الخضراء.

أضاف أن شركة بيبسيكو تؤمن بأهمية المساهمة في تعزيز بيئة يتم بها احتضان وتسريع العمل الجماعي والابتكار للشباب، لذا من الضروري أن تتكاتف جميع الجهود لدعم تلك العقول المبتكرة، لأنهم يمثلون المحرك الأساسي لعجلة التنمية والتقدم.

وأوضح شلباية، أنه يوجد تعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف إمكانيات الشباب المصريين وتعزيز أجندة النمو الأخضر في البلاد، منوهاً أن رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من الشباب في مصر يشكلون عنصراً أساسياً في تعزيز الفرص الاقتصادية لجميع المصريين.

ومن المقرر أن تنعقد نهائيّات منافسة الهاكاثون خلال شهر ديسمبر المقبل ضمن COP28، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدّمة من 5 دول.

وسيحصل أفضل 3 فائزين على تمويلٍ تأسيسيٍ خالي من الأسهم مقدّم من مؤسّسة بيبسيكو، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة.

بجانب فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال لمدة شهر، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل