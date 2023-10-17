فريق ميتاكريت يسعى لإعادة تحويل نفايات الشبة كبديل خرسانى

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى فريق مشروع ميتاكريت إلى إحداث ثورة في مجال البناء والتشييد، من خلال إعادة استخدام مواد نفايات كبريتات بوتاس الألومنيوم (الشَبّة) وتحويلها إلى بديل خرساني صديق للبيئة بتكلفة وبصمة كربونية أقل.

قال حسن خالد أحد مؤسسى مشروع ميتاكريت، إن فكرة المشروع بدأت عام 2017 حين كان يدرس ماجستير بالجامعة البريطانية، وكان ضمن اشتراطات التخرج البحث عن فكرة مشروع لها علاقة بالاستدامة وقابلة للتطبيق.

أضاف:“تواصلت مع مسئول أبحاث أحد مصانع الشَبّة، وتم التنسيق معه في الفكرة وتجربتها داخل معامل الجامعة البريطانية بنحو 1500 عينة”.

وفي عام 2019 تم التوصل للنسب الصحيحة للعينة التى يمكن تطبيقها ، ثم ذهب بعد ذلك إلى مركز البحوث للإسكان والبناء لإجراء الاختبارات مرة ثانية به للتأكد من صحة العينة وتوثيق النتائج في جهة بحثية حكومية.

وأوضح حسن، أن فكرة المشروع تقوم على استخدام مخلفات مصانع الشَبّة، وعادة ما يتم إلقاؤها في الأراضي أو المياه وتسبب التلوث، ويتم استغلالها بديلاً للأسمنت مع استخدام بعض المواد الكيميائية في أعمال الخرسانة، وهو ما يسهم في تقليل استهلاك المياه في الخرسانة بمعدل 80%.

وأشار إلى وجود مصعنين فقط للشَبّة في مصر أحدهما في محافظة الفيوم والثاني في أبوزعبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من المخلفات التى يسعى المشروع لاسغلالها ومعالجتها بمواد كيميائية في أعمال الخرسانة بديلاً للاسمنت.

وأوضح أن المشروع يسهم في تقليل المياه المستخدمة فى أعمال البنية التحتية خصوصا أن مصر خلال السنوات الأخيرة تعانى من مشاكل نقص المياه وتسعى لترشيدها، والمشروع يسهم في حل هذة المشكلات.

فالمادة الجديدة يتم استخدامها في الطرق لتكون جافة في وقت قياسي لا يتجاوز يوم واحد فقط، بينما المدة التى تستغرها الخرسانة تصل إلى 10 ايام.

ولفت إلى أن المشروع بدأ بفكرة منذ عام 2017 وتم إعداد دراسات بحثية في هذا الشأن وفي مرحلة تسجيل الإختراع، ويحتاج إلى التنفيذ في مصنع حالياً، وتم إجراء بعض الدراسات على استخدام المادة في طرق عدد من مناطق محافظة القاهرة.

وقال عمر المغازلى أحد أعضاء فريق مؤسسي هذا المشروع، إنه وفقاً للدراسة التى أجراها فريق العمل يسهم تطبيق المشروع في توفير نحو 80% من المياه المستخدمة في أعمال الخرسانة، وتقليل نحو 65% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأعمال الإنشائية، بجانب تقليل حوالى ثلث التكلفة فى أعمال البناء.

ولفت إلى أنه من المقرر عرض هذا المشروع في Cop28 المقرر انعاقده نهاية نوفمبر المقبل في دبي، متابعا:“نخطط لتطبيق المشروعات في دول أخرى ولكن سيتم بدء المرحلة الأولى في مصر، وخلال عامين سيتم التوسع في بعض الدول الأخري وتصل التكلفة المطلوبة لإنشاء خط الإنتاج إلى 400 ألف دولار”.

وأوضح أن مخلفات الشَبّة عامة لا توجد لها استخدمات وتسبب العديد من الأمراض الصحية وتلوث البيئة، ونستهدف تطبيق المشروع مع بداية 2024.