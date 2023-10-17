مايتريتى: منصة لقياس الانبعاثات الكربونية وتقديم تحليل للمخاطر المالية

MENAFN - Al-Borsa News) دشن فريق عمل مشروع مايتريتي منصة إلكترونية تركز على مجال المالية لإحداث تغيير في المحاسبة الداخلية للانبعاثات الكربونية، وتقديم تحليل للمخاطر المالية المتعلقة بالبيئة، وإنشاء أساس تحليلي قوي لتطبيق ورصد استراتيجيات الإدارة البيئية المستدامة.

قال إبراهيم بدوي أحد مؤسسى المشروع، إنه تم تفيذ مشروعهم منذ عامين في ألمانيا وهو عبارة عن سوق إلكتروني لجميع المنتجات المستدامة، وتم تجميع مايقرب من 6 آلاف منتج إلكتروني.

وأوضح أن فكرة السوق الإلكتروني تحتاج إلى تمويل ضخم، إذ يتطلب خطط تسويقية وإعلانية كبيرة، لذا بدأ فريق العمل منذ حوالى 6 أشهر الإتجاه نحو تنفيذ خطة بديلة تسمي esg mangment وهى طريقة لحساب الانبعاثات الكربونية للشركات والأفرد.

وتم تصميم منصة إلكترونية يمكن لأى شركة الدخول عليها وملئ بيانات ومعلومات خاصة بها، تحسب انبعاثاتها الكربونية الناتجة عن العوامل البيئية أو تطبيق القوانين بطرق غير صحيحة أو الأفراد.

ولفت إبراهيم، إلى أن المنصة يمكن أن تقوم بحساب نسبة الإنبعاثات الكربونية للمصانع أو الأفراد أو الموردين والعملاء اللذين يتعاملون مع المصانع على حدة.

والمنصة عبارة عن صفحة تشبه“فيس بوك”. وكل شهر يتم تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتم التعامل معهم ، وتتمكن المنصة من الكشف والتأكد من البيانات التى تضعها الشركات سواء كانت صحيحة أم خطأ من خلال بعض الآليات الخاصة بها التي يقوم بها فريق العمل.

وأوضح أن قياس الإنبعاثات الكربونية أصبح ضرورى للشركات خاصة الكبرى منها لأن ذلك يؤثر على الأهداف العامة لها واتجاهها وتواكبها مع التوجهات العالمية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

وأشار إبراهيم، إلى أنه تم تطبيق المشروع مع 60 شركة صناعية في ألمانية ، ونعتزم التطبيق في مصر مع بداية 2024 مع أكبر بنكين في مصر.

ولفت إلى أن أكبر تحدي للشركات الناشئة ورواد الأعمال عادة هو التمويل وتوفير عامل الخبرة من شركات كبيرة في الأسواق التى تعمل بها، لذا قامت شركة بيبسيكو بتوفير حوار مع المستثمرين والشركات التى تهتم بهذا المجال لتبادل الخبرات ،فضلاً عن التفاوض على لتمويل للتوسع في المشروع.

وأوضح أن فريق عمل المشروع يخطط ويسعى للتعاقد مع كافة البنوك الموجودة في السوق المصري، فضلاً عن الشركات العاملة بالمجال الصناعي خصوصا أنه وفقاً للقوانين سيفرض الإتحاد الأوربي خلال السنوات المقبلة على جميع الشركات المصدرة لدوله، أن يكون لديه قياس للانبعاثات الكربونية الخاصة بها.

قال إبراهيم، إن المنصة يمكن أن تقوم بقياس الإنبعاثات الكربونية لأى جهة خلال 24 ساعه فقط من توافر البيانات ، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل لقياس الإنبعاثات تطلب فترة لا تقل عن 4 أشهر.

ووفقاً للدراسات والمؤشرات فإن أكثر من 50% من الإنبعاثات تستخرج من عمليات نقل المنتجات التى يتم تصديرها لدول أخرى.