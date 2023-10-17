مايتريتى: منصة لقياس الانبعاثات الكربونية وتقديم تحليل للمخاطر المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دشن فريق عمل مشروع مايتريتي منصة إلكترونية تركز على مجال المالية لإحداث تغيير في المحاسبة الداخلية للانبعاثات الكربونية، وتقديم تحليل للمخاطر المالية المتعلقة بالبيئة، وإنشاء أساس تحليلي قوي لتطبيق ورصد استراتيجيات الإدارة البيئية المستدامة.
قال إبراهيم بدوي أحد مؤسسى المشروع، إنه تم تفيذ مشروعهم منذ عامين في ألمانيا وهو عبارة عن سوق إلكتروني لجميع المنتجات المستدامة، وتم تجميع مايقرب من 6 آلاف منتج إلكتروني.
وأوضح أن فكرة السوق الإلكتروني تحتاج إلى تمويل ضخم، إذ يتطلب خطط تسويقية وإعلانية كبيرة، لذا بدأ فريق العمل منذ حوالى 6 أشهر الإتجاه نحو تنفيذ خطة بديلة تسمي esg mangment وهى طريقة لحساب الانبعاثات الكربونية للشركات والأفرد.
وتم تصميم منصة إلكترونية يمكن لأى شركة الدخول عليها وملئ بيانات ومعلومات خاصة بها، تحسب انبعاثاتها الكربونية الناتجة عن العوامل البيئية أو تطبيق القوانين بطرق غير صحيحة أو الأفراد.
ولفت إبراهيم، إلى أن المنصة يمكن أن تقوم بحساب نسبة الإنبعاثات الكربونية للمصانع أو الأفراد أو الموردين والعملاء اللذين يتعاملون مع المصانع على حدة.
والمنصة عبارة عن صفحة تشبه“فيس بوك”. وكل شهر يتم تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتم التعامل معهم ، وتتمكن المنصة من الكشف والتأكد من البيانات التى تضعها الشركات سواء كانت صحيحة أم خطأ من خلال بعض الآليات الخاصة بها التي يقوم بها فريق العمل.
وأوضح أن قياس الإنبعاثات الكربونية أصبح ضرورى للشركات خاصة الكبرى منها لأن ذلك يؤثر على الأهداف العامة لها واتجاهها وتواكبها مع التوجهات العالمية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
وأشار إبراهيم، إلى أنه تم تطبيق المشروع مع 60 شركة صناعية في ألمانية ، ونعتزم التطبيق في مصر مع بداية 2024 مع أكبر بنكين في مصر.
ولفت إلى أن أكبر تحدي للشركات الناشئة ورواد الأعمال عادة هو التمويل وتوفير عامل الخبرة من شركات كبيرة في الأسواق التى تعمل بها، لذا قامت شركة بيبسيكو بتوفير حوار مع المستثمرين والشركات التى تهتم بهذا المجال لتبادل الخبرات ،فضلاً عن التفاوض على لتمويل للتوسع في المشروع.
وأوضح أن فريق عمل المشروع يخطط ويسعى للتعاقد مع كافة البنوك الموجودة في السوق المصري، فضلاً عن الشركات العاملة بالمجال الصناعي خصوصا أنه وفقاً للقوانين سيفرض الإتحاد الأوربي خلال السنوات المقبلة على جميع الشركات المصدرة لدوله، أن يكون لديه قياس للانبعاثات الكربونية الخاصة بها.
قال إبراهيم، إن المنصة يمكن أن تقوم بقياس الإنبعاثات الكربونية لأى جهة خلال 24 ساعه فقط من توافر البيانات ، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل لقياس الإنبعاثات تطلب فترة لا تقل عن 4 أشهر.
ووفقاً للدراسات والمؤشرات فإن أكثر من 50% من الإنبعاثات تستخرج من عمليات نقل المنتجات التى يتم تصديرها لدول أخرى.
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