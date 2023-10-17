200 مليون جنيه استثمارات ((الوطنية لقطع الغيار)) فى السوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد: 20% نموًا مستهدفًا بالواردات خلال العام المقبل 2024
تستهدف شركة“الوطنية” المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات داخل السوق المصرية نمواً وارداتها 20% العام المقبل، مع زيادة عدد سيارات توزيع منتجاتها للتجار 5 سيارات.
وقال محمد سعد، مدير عام الشركة الوطنية المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات، لـ ((البورصة))، إن إجمالى قيمة استثمارات الشركة الحالية وصل إلى 200 مليون جنيه، موضحا أن متوسط حجم وارداتها من قطع الغيار شهد نمواً خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 60 حاوية سنويًا، مقابل 30 حاوية سابقًا، بنسبة نمو بلغت نحو 100%.
أشار ((سعد)) إلى أن تخارج بعض المستوردين من السوق مع بداية أزمة الاستيراد هو السبب الرئيسى الذى دفع الشركة نحو الاتجاه لزيادة وارداتها لتوفير المكونات للسوق المصرية، مما انعكس ذلك على نمو حجم مبيعات الشركة.
أوضح أن الشركة تستهدف زيادة وارداتها من قطع غيار السيارات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل 2024، مضيفًا أن حركة الإفراجات عن الشحنات من الموانى المصرية أصبحت تسير بشكل منتظم خلال الفترة الحالية.
أشار ((سعد)) إلى أن الشركة تستورد قطع غيار لنحو 15 طرازا من منتجات متنوعة ومختلفة تستحوذ فيها قطع غيار السيارات الملاكى على النصيب الأكبر (المساعدين، المقصات، وفوانيس، واكصدام، والزراير، والعوامات، والطنابير)، بينما سيارات النقل والنقل الثقيل يتم استيراد قطع غيارها ولكن بكميات منخفضة.
أضاف أن الشركة تستورد قطع الغيار من دول (الصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان)، ولدينا مخزون من قطع غيار السيارات يكفى من شهرين وحتى 3 أشهر قادمة، لحين دخول شحنات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
أوضح أن الشركة تمتلك مخزن بمحافظة الاسكندرية للبيع بالجمله للتجار، ولديها مركز خدمة معتمد لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة داخلة، ومعرض لعرض وبيع قطع غيار السيارات داخلة بالقطاع، وتقوم بالتوزيع من خلال ما يقرب من 5 سيارات توزيع لديها حاليًا، وتخطط لإضافة 5 سيارات جديدة خلال العام المقبل، ليصبح إجمالى سيارات التوزيع 10 سيارات خلال 2024.
تابع: أن اسعار قطع غيار السيارات شهدت عدة زيادات متتالية منذ بداية الأزمة خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 و25% على بعض الأصناف الأكثر طلباً، موضحاً أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعات بلغت نسبتها 100 و200% لاسباب منها ( انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الشحن، والإفراجات الجمركية).
أضاف أن من ضمن أسباب نقص المعروض من بعض قطع غيار السيارات هو حجم السوق الكبير والذى تصل طاقته الحالية لما بين 4 و7 ملايين سيارة ملاكى، ودائما فى زيادة مستمرة.
وعن فرص دخول الشركة فى استثمارات تتعلق بتوطين صناعة قطع غيار السيارات تماشيًا مع خطة الدولة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد، قال ((المدير العام)) إن الشركة تدرس ذلك خلال الوقت الحالى وتضع فى الحسبان ثقافة المستهلك المصرى التى دائما ما تتجه نحو المنتج المستورد والبحث عنه.
أشار ((سعد)) إلى أنه خلال الوقت لا يزال المستهلك متمسكاً بأفضلية تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة الدورية، موضحا أن المنتج الصينى أكثر قطع الغيار المتوفرة والأكثر طلباً لدى غالبية العملاء، خلال الفترة الحالية.
أضاف:“يجب أن تنتج مصر نحو مليون سيارة سنويًا لتشجيع شركات قطع غيار السيارات والصناعات المغذية على إجراء توسعات حتى تكون زيادة الإنتاج ذات جدوى اقتصادية”، لتوفير احتياجات السوق المحلى والاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة.
يذكر أن واردات قطع غيار السيارات محليا تراجعت بنسبة بلغت نحو 35.9% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنتهى 2022؛ حيث بلغت قيمتها نحو 282.2 مليون دولار، مقابل 440.7 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الماضى وبفارق 12.4 مليون دولار، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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