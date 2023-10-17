200 مليون جنيه استثمارات ((الوطنية لقطع الغيار)) فى السوق المصرى

تستهدف شركة“الوطنية” المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات داخل السوق المصرية نمواً وارداتها 20% العام المقبل، مع زيادة عدد سيارات توزيع منتجاتها للتجار 5 سيارات.

وقال محمد سعد، مدير عام الشركة الوطنية المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات، لـ ((البورصة))، إن إجمالى قيمة استثمارات الشركة الحالية وصل إلى 200 مليون جنيه، موضحا أن متوسط حجم وارداتها من قطع الغيار شهد نمواً خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 60 حاوية سنويًا، مقابل 30 حاوية سابقًا، بنسبة نمو بلغت نحو 100%.

أشار ((سعد)) إلى أن تخارج بعض المستوردين من السوق مع بداية أزمة الاستيراد هو السبب الرئيسى الذى دفع الشركة نحو الاتجاه لزيادة وارداتها لتوفير المكونات للسوق المصرية، مما انعكس ذلك على نمو حجم مبيعات الشركة.

أوضح أن الشركة تستهدف زيادة وارداتها من قطع غيار السيارات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل 2024، مضيفًا أن حركة الإفراجات عن الشحنات من الموانى المصرية أصبحت تسير بشكل منتظم خلال الفترة الحالية.

أشار ((سعد)) إلى أن الشركة تستورد قطع غيار لنحو 15 طرازا من منتجات متنوعة ومختلفة تستحوذ فيها قطع غيار السيارات الملاكى على النصيب الأكبر (المساعدين، المقصات، وفوانيس، واكصدام، والزراير، والعوامات، والطنابير)، بينما سيارات النقل والنقل الثقيل يتم استيراد قطع غيارها ولكن بكميات منخفضة.

أضاف أن الشركة تستورد قطع الغيار من دول (الصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان)، ولدينا مخزون من قطع غيار السيارات يكفى من شهرين وحتى 3 أشهر قادمة، لحين دخول شحنات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

أوضح أن الشركة تمتلك مخزن بمحافظة الاسكندرية للبيع بالجمله للتجار، ولديها مركز خدمة معتمد لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة داخلة، ومعرض لعرض وبيع قطع غيار السيارات داخلة بالقطاع، وتقوم بالتوزيع من خلال ما يقرب من 5 سيارات توزيع لديها حاليًا، وتخطط لإضافة 5 سيارات جديدة خلال العام المقبل، ليصبح إجمالى سيارات التوزيع 10 سيارات خلال 2024.

تابع: أن اسعار قطع غيار السيارات شهدت عدة زيادات متتالية منذ بداية الأزمة خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 و25% على بعض الأصناف الأكثر طلباً، موضحاً أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعات بلغت نسبتها 100 و200% لاسباب منها ( انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الشحن، والإفراجات الجمركية).

أضاف أن من ضمن أسباب نقص المعروض من بعض قطع غيار السيارات هو حجم السوق الكبير والذى تصل طاقته الحالية لما بين 4 و7 ملايين سيارة ملاكى، ودائما فى زيادة مستمرة.

وعن فرص دخول الشركة فى استثمارات تتعلق بتوطين صناعة قطع غيار السيارات تماشيًا مع خطة الدولة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد، قال ((المدير العام)) إن الشركة تدرس ذلك خلال الوقت الحالى وتضع فى الحسبان ثقافة المستهلك المصرى التى دائما ما تتجه نحو المنتج المستورد والبحث عنه.

أشار ((سعد)) إلى أنه خلال الوقت لا يزال المستهلك متمسكاً بأفضلية تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة الدورية، موضحا أن المنتج الصينى أكثر قطع الغيار المتوفرة والأكثر طلباً لدى غالبية العملاء، خلال الفترة الحالية.

أضاف:“يجب أن تنتج مصر نحو مليون سيارة سنويًا لتشجيع شركات قطع غيار السيارات والصناعات المغذية على إجراء توسعات حتى تكون زيادة الإنتاج ذات جدوى اقتصادية”، لتوفير احتياجات السوق المحلى والاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة.

يذكر أن واردات قطع غيار السيارات محليا تراجعت بنسبة بلغت نحو 35.9% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنتهى 2022؛ حيث بلغت قيمتها نحو 282.2 مليون دولار، مقابل 440.7 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الماضى وبفارق 12.4 مليون دولار، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.