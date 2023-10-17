تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 449.76 نقطة.
وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7675 نقطة، وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 15251 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.10% إلى 7029 نقطة.
وارتفع مؤشر“زد إي دبليو” لثقة الأعمال في ألمانيا بشكل حاد في أكتوبر، حيث وصل إلى سالب 1.1 نقطة ارتفاعًا من سالب 11.4 نقطة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى سالب 9 نقاط.
وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط في ختام التداولات، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
أرقام
MENAFN17102023000202011048ID1107259443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.