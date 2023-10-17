تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.10% إلى 449.76 نقطة.

وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.60% إلى 7675 نقطة، وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 15251 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.10% إلى 7029 نقطة.

وارتفع مؤشر“زد إي دبليو” لثقة الأعمال في ألمانيا بشكل حاد في أكتوبر، حيث وصل إلى سالب 1.1 نقطة ارتفاعًا من سالب 11.4 نقطة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى سالب 9 نقاط.

وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط في ختام التداولات، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

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