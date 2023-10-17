مسئول بالفيدرالى: الاقتصاد الأمريكى قد يكون أضعف مما تظهره البيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند“توم باركين”، إن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أضعف مما تشير إليه البيانات، وإن هذا الضعف ربما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
وذكر“باركين” في كلمة ألقاها أمام المائدة المستديرة العقارية في واشنطن العاصمة الثلاثاء:“هناك قصة، قصة معقولة، مفادها أن ضعف الطلب يعمل بالفعل على خفض التضخم إلى 2%”.
وأضاف أن“جهات الاتصال التجارية” تخبره بأن الطلب في تراجع، رغم بيانات مبيعات التجزئة الصادرة اليوم، والتي أظهرت قراءة أقوى من المتوقع لشهر سبتمبر.
وأردف أن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض“مستنزفون”، وأن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط“يتراجعون”، وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل يتجه إلى توازن أفضل مع تراجع ضغوط الأجور.
وأشار إلى أن معظم الشركات تعتقد أن“فترة القوة التسعيرية الكبرى انتهت”، مضيفًا أن مسار التضخم“ليس واضحًا بعد” وهناك نطاق واسع للنتائج المحتملة للاقتصاد.
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