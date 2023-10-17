مسئول بالفيدرالى: الاقتصاد الأمريكى قد يكون أضعف مما تظهره البيانات

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند“توم باركين”، إن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أضعف مما تشير إليه البيانات، وإن هذا الضعف ربما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

وذكر“باركين” في كلمة ألقاها أمام المائدة المستديرة العقارية في واشنطن العاصمة الثلاثاء:“هناك قصة، قصة معقولة، مفادها أن ضعف الطلب يعمل بالفعل على خفض التضخم إلى 2%”.

وأضاف أن“جهات الاتصال التجارية” تخبره بأن الطلب في تراجع، رغم بيانات مبيعات التجزئة الصادرة اليوم، والتي أظهرت قراءة أقوى من المتوقع لشهر سبتمبر.

وأردف أن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض“مستنزفون”، وأن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط“يتراجعون”، وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل يتجه إلى توازن أفضل مع تراجع ضغوط الأجور.

وأشار إلى أن معظم الشركات تعتقد أن“فترة القوة التسعيرية الكبرى انتهت”، مضيفًا أن مسار التضخم“ليس واضحًا بعد” وهناك نطاق واسع للنتائج المحتملة للاقتصاد.

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