45.2 مليار ريال حجم التبادل التجارى بين السعودية وسنغافورة فى 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة ارتفع في عام 2022 بنسبة 50% مقارنة بعام 2021 وبلغ نحو 45.2 مليار ريال، منوها بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة، اليوم الثلاثاء في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة الدكتور تان سي لينج، حيث أكد الجاسر أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

ونوه الجاسر بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية، متطلعًا إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

وفي الختام، تم توقيع سبع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.