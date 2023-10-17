45.2 مليار ريال حجم التبادل التجارى بين السعودية وسنغافورة فى 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة ارتفع في عام 2022 بنسبة 50% مقارنة بعام 2021 وبلغ نحو 45.2 مليار ريال، منوها بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة، اليوم الثلاثاء في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة الدكتور تان سي لينج، حيث أكد الجاسر أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
ونوه الجاسر بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية، متطلعًا إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
وفي الختام، تم توقيع سبع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
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