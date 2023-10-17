انخفاض سهم إنفيديا بعد إعلان واشنطن قيود جديدة على صادرات الرقائق للصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسهم شركة“إنفيديا” وعدد من مصنعي الرقائق في الولايات المتحدة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية قيودًا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 3.30% إلى 445.68 دولار، بعدما لامس 424.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما انخفض سهم“إنتل” بنسبة 0.95% إلى 36.23 دولار، وهبط سهم“برودكوم” بنسبة 1.60% إلى 888.02 دولار، بعدما وصلت خسائرهما إلى 3.5% لكلا السهمين في وقت سابق من الجلسة.
وتحظر القيود الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم، بيع النسخة الأبطأ من شرائح“إنفيديا” مثل“إتش 800′′ و”إيه 800” إلى الشركات الصينية، ويُعتقد أنها ستطال رقائق من إنتاج شركات أخرى.
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