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انخفاض سهم إنفيديا بعد إعلان واشنطن قيود جديدة على صادرات الرقائق للصين

10/17/2023 2:18:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسهم شركة“إنفيديا” وعدد من مصنعي الرقائق في الولايات المتحدة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية قيودًا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 3.30% إلى 445.68 دولار، بعدما لامس 424.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض سهم“إنتل” بنسبة 0.95% إلى 36.23 دولار، وهبط سهم“برودكوم” بنسبة 1.60% إلى 888.02 دولار، بعدما وصلت خسائرهما إلى 3.5% لكلا السهمين في وقت سابق من الجلسة.

وتحظر القيود الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم، بيع النسخة الأبطأ من شرائح“إنفيديا” مثل“إتش 800′′ و”إيه 800” إلى الشركات الصينية، ويُعتقد أنها ستطال رقائق من إنتاج شركات أخرى.

أرقام

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