((الصكوك الخضراء)) أداة تمويلية جديدة غير مفعلة

تتبنى مصر خطة طموحة على مستوى أجندة التنمية المستدامة وفى ظل وجود تحديات تمويلية فى توفير العملة الخضراء فى السوق المصرية يزداد رونق الصكوك الخضراء التى تحظى باهتمام عالمى، ولكن ليس لها تمثيل على المستوى المحلى.

فهل من الممكن أن نشهد دورًا مرتقبًا لأداة الصكوك الخضراء غير المفعلة خاصة وأن البيئة التشريعية جاهزة؟

قامت الدولة المصرية بوضع اللمسات الأخيرة على قانون ((الصكوك الخضراء)) لزيادة جهود تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية.

فى عام 2023، بلغ حجم سوق الصكوك الخضراء فى العالم نحو 31 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو السوق إلى 7.5% من إجمالى سوق الصكوك فى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُعادل ضعف قيمة النصف الأول من عام 2023، وفقاً لوكالة ((فيتش)).

وقالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عزم الحكومة لطرح إصدار صكوك خضراء فى إطار خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الخضراء بواقع 50% بحلول عام 2025 ليصل إجمالى الاستثمارات 14.7 مليار دولار.

وكشف الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية، أن هناك توجه حكومة لتجهيز لإصدار صكوك خضراء قريباً والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأهداف التنمية المستدامة، حيث يتم حالياً دراسة واختيار المشروعات التى سيتم تمويلها.

وأوضح البلتاجى أن هناك العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التى سيتم تمويلها تشمل الطاقة الخضراء، وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية واليت تحتاج بالفعل لتمويل.

وأشار أحمد مرشد المستشار الاستثمارى بشركة أزيموت مصر، إلى أن مصر لم تصدر صكوك خضراء بعد بسبب حالة عدم التأكد من إمكانية جذب المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المصرية حتى الخضراء منها، وتخوف المستثمرين بشكل عام من ضخ سيولة جديدة فى أدوات تمويل بعض الأسواق الناشئة بالاضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتى بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف مرشد، أن هناك العديد من المشروعات الخضراء التى تم تدشينها فى مصر خلال السنوات العشر الأخير فى سياق التحول للاقتصاد الأخضر، واليت تصلح لإصدار صكوك خضراء بضمانها وتشمل مشروعات محطات تحلية المياه، ومحطة معالجة النفايات، والرى الحديث، ولاسيما شبكات السكك الحديدة والخطوط الكهربائية، المترو مما يؤهل مصر لتصبح من أكبر أسواق المتخصصة فى الطاقة المتجددة.

وتوقع مرشد، أن تشهد الصكوك الصمرية إصدارا للصكوك الخضراء خلال 2024 بعد المحفزات التى قدمتها الدولة المصرية لتذليل العقبات أمام تلك النوعية من الإصدارات، موضحًا أن مصر تبنت توجها جديدا فى التوسع فى إصدارات الصكوك والسندات الخضراء بعد انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ cop27.

وتوقع مرشد أن يلعب“COP28” دورا كبيرا لإصدار الصكوك الخضراء بمصر وخاصة بعد إصدار مصر مؤخراً لسندات باندا بقيمة 500 مليون دولار بعائد 3.5% وأيضا فى حالة نجاح إصدار سندات الساموراى قبل نهاية العام الجارى ستكون محفز لإصدار العديد من الصكوك والسندات المختلفة بالفترة القادمة.

وقال مصدر مطلع إن حجم إصدار الصكوك فى مصر منذ صدور قانون الصكوك فى عام 2018 رقم هزيل لا يتعدى 12.8 مليار جنيه مقارنة بالطلب الموجود فى السوق من جانب البنوك، وشركات التأمين، وصناديق الإستثمار حيث أن لديها حجم فوائض كبير.

وأضاف المصدر أن أكبر تحدى يواجه إصدار الصكوك هو تكلفة إصدار الصك، وتمثل تكلفة التصنيف الإئتمانى ما يقارب نصف تكلفة إصدار الصك.

وذكر المصدر أنه حتى يكون الصك له جدوى إقتصادية يجب ألا تقل قيمة الإصدار عن 2 مليارى جنيه حتى تستوعب تكلفة الإصدار، ولذلك تدرس هيئة الرقابة المالية إستثناء شرط التصنيف الائتمانى واستبدالها بشروط أخرى لإصدار الصكوك، بالإضافة إلى آلية إصدار الصك.

وذكر أن كل صك هو بطبيعته صك أخضر لأن الشريعة لا تجيز مشاريع مضرة بالبيئة، لافتا أن العديد من الدول مثل الإمارات وماليزيا وباكستان تستخدم الصكوك لتمويل مشروعات خضراء فى قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل.

وأشار إلى أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هى إندونيسيا، ثم السعودية، والإمارات وماليزيا، وقد بلغت 4.3 مليار دولار فى إندونيسيا بالعام السابق.