هل تتبنى مصر التجربة الهندية لتحقيق الالتزام البيئى؟

أوصى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة تحقيق تكامل منظومة الالتزام البيئى ومشاركة جميع الأطراف فى مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق هذا الالتزام.

وأشادت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بالتجربة الهندية فى هذا الشأن والتى تعد بمثابة“روشتة” واضحة ومحددة للعلاج، يتكاتف فيها جميع الأطراف، خاصة ما يتعلق بمنظومة الطرف الثالث“الأوبكس”، حيث لا يتمكن المستثمر الصغير من تحمل المخاطرة وحده.

وذكرت أنه يوجد وسيط لتوفير المنظومة وتحمل مخاطر التمويل وتدخل الحكومة كطرف داعم فى البداية، وهى أفكار هامة جدا ويمكن مصر الاستفادة منها بشكل كبير، وهو ما سيعمل المركز على مناقشته ودراسة الاستفادة منه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

قالت مهوا موكيرجى، زميل باحث أول بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن توفير التمويل اللازم للشركات التى ترغب فى تحقيق التحول إلى الالتزام البيئى، فى الهند كان عقبة كبيرة فى ظل عدم رغبة المقرضين إقراض الشركات الصغيرة وتفضيل إقراض الشركات الكبيرة القادرة على الالتزام بسداد القروض.

وذكرت أن ارتفاع التكلفة وفاتورة الكهرباء المرتفعة، بخلاف تكلفة منظومة الطاقة الشمسية على الأسطح، كانت ضمن التحديات أيضًا، وهو ما نتج عنه خلق منظومة“الأوبكس” أو الطرف الثالث وفيها لا تتحمل الشركات الصغيرة تكلفة رأس المال والقرض للتحول للطاقة الشمسية.

أضافت أن عوضًا عن ذلك تتحمل شركة كبيرة والتى تعد طرفا ثالثاسداد القرض وتوفير المنظومة وتتملكها وتوفر الطاقة الخضراء للمشروع الصغير الذى يتحمل فقط تكلفة التشغيل والكهرباء.

كما تتدخل الحكومة بتقديم دعم على أول 500 ميجاوات من الكهرباء ثم ترفع الدعم بعد ذلك، وتفضل البنوك تمويل هذا النموذج من القروض”راسكو” كما يعد أيضا نموذجا مفضلا للمستثمرين.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الأنظمة بالهند لمساعدة الشركات الصغيرة على التحول للطاقة الخضراء وتحقيق الالتزام البيئى، والتى تضمن توفير التمويل اللازم وتخفيض التكلفة على الشركات الصغيرة وجذب المستثمرين لهذا النوع من المشروعات المناخية، والتى تحقق اتفاقيات متوازنة بين كافة الأطراف وتمكن المصانع الصغيرة من تحقيق هدف الالتزام البيئى دون تحميلها مزيد من الأعباء والمخاطر.

وقال أحمد كمال، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية، إن فكرة“الراسكو” أو الطرف الثالث الموجودة فى التجربة الهندية، موجودة بالفعل فى مصر، ولكنها معقدة وتتطلب قاعدة بيانات واسعة، لافتا إلى أن برامج التمويل التى توفرها وحدة الالتزام البيئى باتحاد الصناعات أقل تعقيدا.

أضاف أن تجربة الاتحاد فى إنشاء مكتب الالتزام البيئى منذ عام 2002 والذى بدأ عمله فعليا عام 2005، ساعدت المصانع الأعضاء على تحقيق الالتزام البيئى بمعاونة وزارة البيئة.

أوضح أن هذه الوحدة تقدم المساعدات الفنية والمالية سواء ما له علاقة ببناء القدرات، وتقديم التمويل المالى حتى 7 ملايين جنيه لتمويل شراء آلات ومعدات بخط الإنتاج تحقق هدف تقليل الهادر فى المادة الخام وتقليل نسبة المعيب والتحول للطاقة النظيفة.

أضاف أن ذلك يوفر الطاقة ويحسن العملية الإنتاجية، بدون فوائد وإنما بمصروفات إدارية بنسبة 3.5% متناقصة تسدد على 4 سنوات مع منح سنة فترة سماح، وهو ليس تمويل بنكى وإنما يتم من خلال الوحدة.

وقال كريم السبع، الرئيس التنفيذى لشركة زيروكاربون لتدوير المخلفات الصلبة، إن وجود شركة تستثمر فى الطاقة الشمسية وتبيعها للمصانع بالفعل فى مصر، ولكنها تواجه بمشكلات تتعلق بمقاومة محطات الكهرباء ما يعيق بيع الكهرباء وأيضا تقليل السعة.

وقال إن شركته المتخصصة فى إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج وقود الـRDF والذى يستخدم فى مصانع الأسمنت كوقود بديل للفحم، تواجه مشاكل تتعلق بمنظومة جمع القمامة خاصة خارج القاهرة الكبرى والتى تعتمد على المحليات وهى جهة غير متخصصة مما ينتج عنه عمليات للجمع الخاطئ يصعب من عمل الشركة وفصل المخلفات.

وأشار إلى أن المصنع يجرى حاليا محاولات لجمع المخلفات الصلبة من المناطق الصناعية لاستخدامها فى توليد الوقود البديل، ولكن هناك معوقات تتمثل فى تراجع الوعى وعدم رغبة المصانع فى تحمل تكلفة نقل المخلفات، بجانب عدم وجود قاعدة بيانات للمخلفات الصناعية ونوعها وكمياتها.

أضاف أن نشاط إعادة تدوير المخلفات الصلبة يتمتع بالعديد من الحوافز وفق القوانين المصرية، لكن شركته لم تتمكن من الاستفادة بأى منها لأنه تم تأسيسها قبل صدور قانون الاستثمار عام 1720، وحتى الآن فالشركة لا تتبع هيئة الاستثمار ولا وزارة الصناعة، وإنما حصلت على رخصة من جهاز إدارة المخلفات“ديمرا”، ولم يتم الاعتراف بها كصناعة تتبع الجهات المختصة بالصناعة حتى الآن.

وذكر أن ما تقوم به الشركة من دور يساعد المصانع على تحقيق الالتزام البيئى وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال صناعة معقدة للوقود البديل، وهو ما يتطلب نظرة مختلفة من جهات الدولة.

وقال عمرو مطر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن المستثمر الصغير ليس لديه الوعى الكافى بمنظومة الالتزام البيئى لعدة أسباب أهمها ضغوط التشغيل والإنتاج التى يواجهها باستمرار.

أضاف أن نشر الوعى هى مسئولية الحكومة واتحاد الصناعات، ويجب أن يتم مساعدة المصانع على تحقيق الالتزام البيئى بطريقة تحقق عائدا لهذه المصانع لا أن تحمله مزيدا من الأعباء المالية التى لن يمكنه تحملها.

ولفت إلى أن بعض المصانع سعت للتحول للطاقة الشمسية ولكن لم توافق شركة الكهرباء على هذا المشروع نتيجة وجود فائض فى الطاقة الكهربائية بالشبكة.