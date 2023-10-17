الذهب يغلق مستقرًا مع تقييم التوترات فى الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1935.7 دولار للأوقية في ختام جلسة اليوم.
وجاءت مكاسب المعدن النفيس، بدعم من محو مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – لمكاسبه واستقراره عند 106.19 نقطة، بعدما لامس 106.53 نقطة.
وارتفعت عائدات السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم، ولامست عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2006، مع تقييم احتمالات التشديد النقدي.
يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقييم اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في سبتمبر.
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