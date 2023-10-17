الذهب يغلق مستقرًا مع تقييم التوترات فى الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1935.7 دولار للأوقية في ختام جلسة اليوم.

وجاءت مكاسب المعدن النفيس، بدعم من محو مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – لمكاسبه واستقراره عند 106.19 نقطة، بعدما لامس 106.53 نقطة.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم، ولامست عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2006، مع تقييم احتمالات التشديد النقدي.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقييم اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في سبتمبر.