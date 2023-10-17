Tuesday, 17 October 2023 11:14 GMT

الذهب يغلق مستقرًا مع تقييم التوترات فى الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية

10/17/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1935.7 دولار للأوقية في ختام جلسة اليوم.

وجاءت مكاسب المعدن النفيس، بدعم من محو مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – لمكاسبه واستقراره عند 106.19 نقطة، بعدما لامس 106.53 نقطة.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم، ولامست عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2006، مع تقييم احتمالات التشديد النقدي.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقييم اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

MENAFN17102023000202011048ID1107259437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث