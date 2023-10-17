الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بنحو 170 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الزراعة السيد القصير، الإفراج عن 319 ألف طن من مستلزمات الأعلاف“ذرة وفول صويا” خلال الفترة من 22 سبتمبر الماضي وحتى 12 أكتوبر الجاري، بنحو 170 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بنحو 78 مليون دولار، و103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة نحو 77 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 12 أكتوبر الجاري 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.
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