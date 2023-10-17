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الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بنحو 170 مليون دولار

10/17/2023 2:16:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الزراعة السيد القصير، الإفراج عن 319 ألف طن من مستلزمات الأعلاف“ذرة وفول صويا” خلال الفترة من 22 سبتمبر الماضي وحتى 12 أكتوبر الجاري، بنحو 170 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بنحو 78 مليون دولار، و103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة نحو 77 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 12 أكتوبر الجاري 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.

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