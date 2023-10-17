اتحاد المستثمرين ينظم معرضًا للمنتجات المصرية فى ليبيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع شركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية، معرضًا للمنتجات المصرية بدولة ليبيا العام المقبل.
قال عادل اليمانى المستشار الإعلامى للاتحاد، إن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول تعاون، غدا الأربعاء، مع شركة المجموعة الاستشارية المسؤولة عن إقامة المعرض، لتحديد ميعاد انعقاده وعدد الشركات المستهدف مشاركتها.
أضاف ((اليماني)) لـ ((البورصة))، أن اتحاد المستثمرين مسؤول عن توفير معلومات عن الشركات والمصانع أعضاء الجمعية والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال الصناعة والاستثمار الراغبة فى عرض منتجاتها بالمعرض.
وشركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية متخصصة فى تقديم الاستشارات الاقتصادية وإقامة الندوات والمعارض والمؤتمرات.
أوضح أن الاتحاد اتفق على أن يحصل على نسبة 20% من صافي ربح المعارض المقامة بين الطرفين فيما يكون الطرف الآخر الحق فى الحصول على 80% المتبقية من صافى الربح.
أوضح، أن المجموعة الاستشارية الاقتصادية ستعمل على تحمل تكلفة إقامة المعارض الذى يرغب الاتحاد فى إقامتها وستكون مسؤولة عن الترويج لجميع المؤتمرات والمعارض التي يسعى الاتحاد إلى إقامتها خلال الفترة المقبلة.
كتبت: تقى أيمن
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