اتحاد المستثمرين ينظم معرضًا للمنتجات المصرية فى ليبيا

MENAFN - Al-Borsa News) ينظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع شركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية، معرضًا للمنتجات المصرية بدولة ليبيا العام المقبل.

قال عادل اليمانى المستشار الإعلامى للاتحاد، إن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول تعاون، غدا الأربعاء، مع شركة المجموعة الاستشارية المسؤولة عن إقامة المعرض، لتحديد ميعاد انعقاده وعدد الشركات المستهدف مشاركتها.

أضاف ((اليماني)) لـ ((البورصة))، أن اتحاد المستثمرين مسؤول عن توفير معلومات عن الشركات والمصانع أعضاء الجمعية والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال الصناعة والاستثمار الراغبة فى عرض منتجاتها بالمعرض.

وشركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية متخصصة فى تقديم الاستشارات الاقتصادية وإقامة الندوات والمعارض والمؤتمرات.

أوضح أن الاتحاد اتفق على أن يحصل على نسبة 20% من صافي ربح المعارض المقامة بين الطرفين فيما يكون الطرف الآخر الحق فى الحصول على 80% المتبقية من صافى الربح.

أوضح، أن المجموعة الاستشارية الاقتصادية ستعمل على تحمل تكلفة إقامة المعارض الذى يرغب الاتحاد فى إقامتها وستكون مسؤولة عن الترويج لجميع المؤتمرات والمعارض التي يسعى الاتحاد إلى إقامتها خلال الفترة المقبلة.

كتبت: تقى أيمن