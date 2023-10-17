محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن المنافذ المُتنقلة لبيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة بحيي شرق وغرب أسيوط والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقيادة المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين.
وأوضح سعد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المنافذ تأتي ضمن مبادرة“تخفيض الأسعار” تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ(الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين.
وشدد على أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجتهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.
وأشار إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة وخاصة في القرى والمراكز، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
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