محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن المنافذ المُتنقلة لبيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة بحيي شرق وغرب أسيوط والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقيادة المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وأوضح سعد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المنافذ تأتي ضمن مبادرة“تخفيض الأسعار” تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ(الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجتهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة وخاصة في القرى والمراكز، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.