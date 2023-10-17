السكر والصناعات التكاملية تعتزم استيراد 50 ألف طن سكر برازيلى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة السكر والصناعات التكاملية على التعاقد على استيراد 50 ألف طن سكر برازيلى لتكريره بمصانع الشركة وطرحه محليا.

قال اللواء عصام الدين البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة ستتعاقد السبت المقبل على شراء 50 ألف طن سكر برزايلى 40 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية و10 آلاف طن لشركة الدلتا للسكر

أضاف البديوى لـ”البورصة” إن الكميات المتعاقد عليها يتم تكريرها وطرحها من خلال البورصة السلعية بكميات تقدر بنحو 20 ألف طن خلال الجلسة الواحدة.

تابع أن هناك كميات تم استيرادها ووصلت بالفعل تقدر بنحو 205 آلاف طن موزعة كالاتى 50 ألف طن لشركة الدقهلية وكمية مماثلة لشركة السكر و10 آلاف طن لشركة النوبارية و75 ألف طن لهيئة السلع التموينية و20 ألف طن لشركة الدلتا للسكر.

أشار إلى أن شركة السكر طرحت 6.5 ألف طن من خلال البورصة السلعية حتى الآن والباقى يتم طرحه من الشركات المختلفة.

اوضح البديوى أن مصر لا تعانى من أزمات فى سلعة السكر، مشيراً إلى أن سياسات الدولة ساهمت فى تدبير احتياجات السوق المحلى، مؤكداً عدم وجود مبرر للأسعار العشوائية قبل تدخل الدولة وتحديد حد اقصى لسعر السكر ضمن مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية 27 جنيها للكيلو.

وأكد أن كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنة بالكامل وتصل نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 90% ويتم تعويض الباقى عن طريق الاستيراد، لافتًا الى أن الاحتياطى الاستراتيجى يكفى حتى شهر مارس من العام المقبل.

ولفت إلى أن سعر السكر فى المنظومة التموينية يبلغ 12.6 جنيه للكيلو فى حين تبلغ تكلفتها 14.6 جنيه، وتقوم الدولة بدعم الفارق لصالح المواطن، منوها إلى أن زيادة مبيعات الشركة الاخرى بخلاف السكر يعمل على تخفيض تكاليف انتاج طن السكر ونعمل حالياً على مضاعفاتها للمساهمة فى توفيره بسعر مناسب.

وأوضح ان إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين .

وأرجع“البديوى” ذلك الى عدة أسباب اهمها التنافس بين سعر توريد القصب مع المحاصيل الأخرى ذات العائد السريع مثل القمح، والبصل والموز والتى بدأ يتجه إليهم المزارعين، مما تسبب فى تحويل الأراضى المخصصة لزراعة القصب إلى زراعة تلك المحاصيل.

وأشار إلى أن من أسباب تراجع الإنتاجية أيضا، قيام المزارعين ببيع كميات كبيرة من محصول القصب لصالح مصانع العسل والعصارات نظير الحصول على سعر أعلى، حيث تعد المقارنة معهم غير عادلة خاصة وأن الشركة لديها مصاريف وتكاليف باهظة، لافتاً إلى أن 90% من المصانع والعصارات غير متوافقة بيئياً.

ونوه رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إلى أن الموسم الجديد 2024 سيشهد تراجعاً جديداً فى المساحات المنزرعة من القصب بواقع 22 ألف فدان لتصل إلى 205 آلاف، ومن المتوقع استلام 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 600 ألف طن سكر، وتبلغ المخصصات المالية المستهدفة لشراء المحصول من المزارعين أكثر من 9 مليارات جنيه.

ولفت“البديوى” إلى أنه بالرغم من أن خطوط الإنتاج فى الشركة قديمة إلا أنها تستطيع التعامل مع 10.5 مليون طن قصب سنويًا.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتها عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر، وبلغت نسبة العجز نحو 3.5 مليون طن قصب، بما يعادل 400 ألف طن سكر.

أضاف أن هذه الكمية يتم استيرادها من الخارج بالدولار لتأمين احتياجات المواطنين، مؤكداً أنه فى فى حال استلام كميات القصب المنزرعة بالكامل سيتحقق الاكتفاء الذاتى، إلا أن الدولة لا تستطيع إجبار المزارعين على التوريد.



