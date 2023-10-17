((ماجد الفطيم)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه خلال 5 سنوات

قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لمجموعة ماجد الفطيم، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه خلال 5 سنوات، فى كافة المشروعات التابعه لها، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه 3.5 مليار جنيه للاستثمار فى تجارة التجزئة للتوسع فى علامة“كارفور” مع إضافة فروع والتوسع بالتجارة الالكترونية.

أضاف خلال لقاء مع الصحفيين، عقدته الشركة للاحتفال بمرور 25 عامًا على تواجدها فى مصر، أن الشركة ستضخ 1.5 مليار جنيه للاستثمار فى العلامة التجارية الجديدة“سوبيكو”و 3.5 مليار جنيه للتوسعة في اعمال كارفور والتجارة الالكترونية على أن يتم ضخ باقى الاستثمارات البالغة 20 مليار جنيه فى القطاع العقارى.

أضاف إسماعيل، أن سلسلة متاجر كارفور يبلغ عدد فروعها حاليًا 70 فرعًا، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى 130 فرعًا خلال عامين و300 فرع بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق علامة جديدة من المتاجر تمتلك 3 فروع تحت اسم“سوبيكو” خلال العام الجارى، بهدف تقديم منتجات بأسعار تنافسية، على أن تخطط الشركة لزيادة عدد الفروع إلى 140 فرعًا خلال 7 سنوات.

تابع أن الشركة مستمرة فى تطوير وإعادة الاستثمار فى كل الأصول التجارية ومنها التوسع فى“بزنس بارك” و”مول مصر”خلال الفترة المقبلة، بجانب أحدث شركات ماجد الفطيم وهى شركة”ماجد الفطيم للحلول الشاملة” التى تقدم خدمات التعهيد لكل فروع الشركة فى 12 دولة حول العالم.

أشار إسماعيل إلى أن إيرادات الشركة فى مصر حاليًا تبلغ 23 مليار دولار، موزعة بين القطاعات المختلفة ومن المستهدف مضاعفة الإيرادات إلى 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات

أوضح أن الشركة تتمتع بأعلى تصنيف ائتمانى فى مصر مما ساعدها على تمويل معظم احتياجتنا من الصكوك والسندات العالمية بنسب تمويل قياسية، وقال إن حصة تجارة التجزئة المنظمة ارتفعت من 6% إلى 20% خلال 25 سنة.

لفت إلى أن نحو 99% من المنتجات التى تبيعها كارفور فى مصر هى منتجات مصرية الصنع، مضيفًا ان الشركة تعد من أكبر مشغلى السينما من خلال علامة“فوكس سينما” التى تستحوذ على 30% من عدد شاشات العرض المتاحة فى مصر.

من جانبه قال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لماجد الفطيم للتجزئة، إن التجارة الإلكترونية فى كارفور تمثل 8% من إجمالى المبيعات مقارنة بـ 10 %فى أوروبا وتعد نسبة جيدة مشيرًا إلى أننا نستهدف تغطية 25 مدينة من خلال خدمة التجارة الإلكترونية.

أضاف أن“ماجد الفطيم للتجزئة” حصلت على رخصة التصدير ستساعد على دعم صادرات المنتجات والمحاصيل المصرية لـ400 فرع تابعين للشركة، مشيرًا الى ان الشركة كانت بدأت بالفعل فى التصدير لبعض الدول مثل الإمارات والسعودية وكينيا ولكن بعد الحصول على الرخصة.

أوضح أن زيادة معدلات التضخم، دفعت الشركة لضخ 200 مليون جنيهًا كدعم للسلع للحد من ارتفاعات الأسعار، كما تحرص الشركة على المشاركة فى مبادرة“كلنا واحد” التى تقدم السلع الأساسية بأسعار منخفضة.