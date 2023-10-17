((ماجد الفطيم)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: 100 مليار جنيه إيرادات مستهدفة بحلول 2033
قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لمجموعة ماجد الفطيم، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه خلال 5 سنوات، فى كافة المشروعات التابعه لها، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه 3.5 مليار جنيه للاستثمار فى تجارة التجزئة للتوسع فى علامة“كارفور” مع إضافة فروع والتوسع بالتجارة الالكترونية.
أضاف خلال لقاء مع الصحفيين، عقدته الشركة للاحتفال بمرور 25 عامًا على تواجدها فى مصر، أن الشركة ستضخ 1.5 مليار جنيه للاستثمار فى العلامة التجارية الجديدة“سوبيكو”و 3.5 مليار جنيه للتوسعة في اعمال كارفور والتجارة الالكترونية على أن يتم ضخ باقى الاستثمارات البالغة 20 مليار جنيه فى القطاع العقارى.
أضاف إسماعيل، أن سلسلة متاجر كارفور يبلغ عدد فروعها حاليًا 70 فرعًا، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى 130 فرعًا خلال عامين و300 فرع بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق علامة جديدة من المتاجر تمتلك 3 فروع تحت اسم“سوبيكو” خلال العام الجارى، بهدف تقديم منتجات بأسعار تنافسية، على أن تخطط الشركة لزيادة عدد الفروع إلى 140 فرعًا خلال 7 سنوات.
تابع أن الشركة مستمرة فى تطوير وإعادة الاستثمار فى كل الأصول التجارية ومنها التوسع فى“بزنس بارك” و”مول مصر”خلال الفترة المقبلة، بجانب أحدث شركات ماجد الفطيم وهى شركة”ماجد الفطيم للحلول الشاملة” التى تقدم خدمات التعهيد لكل فروع الشركة فى 12 دولة حول العالم.
أشار إسماعيل إلى أن إيرادات الشركة فى مصر حاليًا تبلغ 23 مليار دولار، موزعة بين القطاعات المختلفة ومن المستهدف مضاعفة الإيرادات إلى 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات
أوضح أن الشركة تتمتع بأعلى تصنيف ائتمانى فى مصر مما ساعدها على تمويل معظم احتياجتنا من الصكوك والسندات العالمية بنسب تمويل قياسية، وقال إن حصة تجارة التجزئة المنظمة ارتفعت من 6% إلى 20% خلال 25 سنة.
لفت إلى أن نحو 99% من المنتجات التى تبيعها كارفور فى مصر هى منتجات مصرية الصنع، مضيفًا ان الشركة تعد من أكبر مشغلى السينما من خلال علامة“فوكس سينما” التى تستحوذ على 30% من عدد شاشات العرض المتاحة فى مصر. ويس: الشركة أنهت إجراءات تصدير المنتجات المصرية لفروع“كارفور” بالخارج
من جانبه قال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لماجد الفطيم للتجزئة، إن التجارة الإلكترونية فى كارفور تمثل 8% من إجمالى المبيعات مقارنة بـ 10 %فى أوروبا وتعد نسبة جيدة مشيرًا إلى أننا نستهدف تغطية 25 مدينة من خلال خدمة التجارة الإلكترونية.
أضاف أن“ماجد الفطيم للتجزئة” حصلت على رخصة التصدير ستساعد على دعم صادرات المنتجات والمحاصيل المصرية لـ400 فرع تابعين للشركة، مشيرًا الى ان الشركة كانت بدأت بالفعل فى التصدير لبعض الدول مثل الإمارات والسعودية وكينيا ولكن بعد الحصول على الرخصة.
أوضح أن زيادة معدلات التضخم، دفعت الشركة لضخ 200 مليون جنيهًا كدعم للسلع للحد من ارتفاعات الأسعار، كما تحرص الشركة على المشاركة فى مبادرة“كلنا واحد” التى تقدم السلع الأساسية بأسعار منخفضة.
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