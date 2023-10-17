((اتحاد الصناعات)) يتعاون مع ((بنك الطعام)) لإمداد فلسطين بالسلع الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنسق غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون عدد من الجهات أبرزها بنك الطعام المصري لجمع التبرعات العينية من الشركات الصناعية لتوفير احتياجات الشعب الفلسطينى من السلع الغذائية الأساسية.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة خاطبت الشركات أعضاء الغرفة للانضمام إلي الحملة الإنسانية العاجلة لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصرى.
لفت إلى أن المبادرة التى أطلقتها الغرفة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين؛ وحرصا من صناع الغذاء المصريين على التضامن مع الشعب الفلسطيني لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التى يمارسها العدوان الإسرائيلى عليهم.
أشار إلى أن الغرفة تنسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا للانضمام للمبادرة، لمضاعفة الكميات المرسلة إلى فلسطين.
قال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ناشدت جميع الأعضاء ممن لديهم الرغبة فى تقديم يد العون للأشقاء فى فلسطين بموافاة الغرفة بحجم المساعدات العينية من أغذية ومعلبات ومياه.
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