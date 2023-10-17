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((اتحاد الصناعات)) يتعاون مع ((بنك الطعام)) لإمداد فلسطين بالسلع الغذائية

10/17/2023 2:16:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنسق غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون عدد من الجهات أبرزها بنك الطعام المصري لجمع التبرعات العينية من الشركات الصناعية لتوفير احتياجات الشعب الفلسطينى من السلع الغذائية الأساسية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة خاطبت الشركات أعضاء الغرفة للانضمام إلي الحملة الإنسانية العاجلة لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصرى.

لفت إلى أن المبادرة التى أطلقتها الغرفة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين؛ وحرصا من صناع الغذاء المصريين على التضامن مع الشعب الفلسطيني لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التى يمارسها العدوان الإسرائيلى عليهم.

أشار إلى أن الغرفة تنسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا للانضمام للمبادرة، لمضاعفة الكميات المرسلة إلى فلسطين.

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ناشدت جميع الأعضاء ممن لديهم الرغبة فى تقديم يد العون للأشقاء فى فلسطين بموافاة الغرفة بحجم المساعدات العينية من أغذية ومعلبات ومياه.

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