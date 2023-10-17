((كابسى للدهانات)) تستهدف زيادة المبيعات إلى 270 مليون دولار العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) طه: 48% الحصة التصديرية.. و65 دولة تشترى منتجات الشركة
تستهدف شركة كابسى للدهانات رفع صادراتها إلى 270 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى أفريقيا وأوروبا.
قال عماد طه، عضو إدارة العلاقات العامة بالشركة، والمدير التنفيذى لجمعية مستثمرى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، إن إجمالى الكميات التى باعتها الشركة العام الماضى بلغت 91 ألف طن خلال العام الماضى صدرت الشركة منها مايقرب من 48% للأسواق الخارجية.
أضاف ((طه)) لـ((البورصة))، أن الشركة وضعت خطة مع بداية العام الجارى للوصول بصادرات الشركة إلى 115 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقابل 100 مليون دولار العام الماضى بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى السوقين الأفريقى والخليجي من خلال العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، والتى تصل إلى 120 ألف طن سنوياً.
وتصدر شركة ((كابسى)) منتجاتها إلى 65 دولة عن طريق 65 وكيلا دوليا وأبرز الدول التى تصدر لها عربيًا وخليجيًا هى السعودية، والكويت، والإمارات، والأردن، والعراق وفي السوق الأوروبية تصدر الشركة إلى ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا وأمريكا أما الدول الأفريقية فتصدر إلى نيجيريا، وجنوب أفريقيا وبعض دول شمال أفريقيا.
أوضح أن التوسعات التى نفذتها الشركة خلال السنوات الماضية كان بمثابة خطوة جيدة لإختراق بعض الأسواق الجديدة خاصة بعد افتتاح ((كابسي)) مصنعًا لها فى مدينة بانجلور بدولة الهند على مساحة 50 ألف متر وبحجم استثمارات وصلت إلى 20 مليون دولار كمرحلة أولى من إجمالي خطة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار.
أشار إلى أن كابسي احتلت المرتبة الـ 51 عالميًا كأحد أفضل شركات الدهانات خلال 2023، وهي من أكبر 20 شركة، كما تعد أكبر منتج لدهانات السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأسست الشركة عام 1985 فى المنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 240 ألف متر مربع وفى عام 2002 تم تغيير اسم الشركة من“القنطرة للدهانات والصناعات الكميائية” إلى“كابسى للدهانات” ويصل عدد العاملين بالشركة إلى 1800 عامل.
وتمتلك الشركة 5 خطوط إنتاج تتمثل فى خط إنتاج لدهانات السيارات، ودهانات الأخشاب، وخط إنتاج للدهانات الإنشائية، وخط إنتاج الراتنجات وخط إنتاج الأحبار.
كتبت – تقى أيمن:
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