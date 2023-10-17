((كابسى للدهانات)) تستهدف زيادة المبيعات إلى 270 مليون دولار العام الجارى

تستهدف شركة كابسى للدهانات رفع صادراتها إلى 270 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى أفريقيا وأوروبا.

قال عماد طه، عضو إدارة العلاقات العامة بالشركة، والمدير التنفيذى لجمعية مستثمرى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، إن إجمالى الكميات التى باعتها الشركة العام الماضى بلغت 91 ألف طن خلال العام الماضى صدرت الشركة منها مايقرب من 48% للأسواق الخارجية.

أضاف ((طه)) لـ((البورصة))، أن الشركة وضعت خطة مع بداية العام الجارى للوصول بصادرات الشركة إلى 115 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقابل 100 مليون دولار العام الماضى بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى السوقين الأفريقى والخليجي من خلال العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، والتى تصل إلى 120 ألف طن سنوياً.

وتصدر شركة ((كابسى)) منتجاتها إلى 65 دولة عن طريق 65 وكيلا دوليا وأبرز الدول التى تصدر لها عربيًا وخليجيًا هى السعودية، والكويت، والإمارات، والأردن، والعراق وفي السوق الأوروبية تصدر الشركة إلى ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا وأمريكا أما الدول الأفريقية فتصدر إلى نيجيريا، وجنوب أفريقيا وبعض دول شمال أفريقيا.

أوضح أن التوسعات التى نفذتها الشركة خلال السنوات الماضية كان بمثابة خطوة جيدة لإختراق بعض الأسواق الجديدة خاصة بعد افتتاح ((كابسي)) مصنعًا لها فى مدينة بانجلور بدولة الهند على مساحة 50 ألف متر وبحجم استثمارات وصلت إلى 20 مليون دولار كمرحلة أولى من إجمالي خطة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار.

أشار إلى أن كابسي احتلت المرتبة الـ 51 عالميًا كأحد أفضل شركات الدهانات خلال 2023، وهي من أكبر 20 شركة، كما تعد أكبر منتج لدهانات السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأسست الشركة عام 1985 فى المنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 240 ألف متر مربع وفى عام 2002 تم تغيير اسم الشركة من“القنطرة للدهانات والصناعات الكميائية” إلى“كابسى للدهانات” ويصل عدد العاملين بالشركة إلى 1800 عامل.

وتمتلك الشركة 5 خطوط إنتاج تتمثل فى خط إنتاج لدهانات السيارات، ودهانات الأخشاب، وخط إنتاج للدهانات الإنشائية، وخط إنتاج الراتنجات وخط إنتاج الأحبار.

كتبت – تقى أيمن: