لماذا لم يستجب القطاع الداجنى لمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) العبد: الاتحاد غير مسئول عن الشركات غير المشاركة فهو ليس جهة رقابية
سجلت أسعار الدواجن ارتفاعاً ملحوظا عن السعر المعلن من قبل مجلس الوزراء ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية، وأرجع المنتجين ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة خامات الأعلاف.
وقال أنور العبد، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الشركات الكبرى وعددها نحو 7 شركات ملتزمة بمبادرة الحكومة بخفض أسعار الدواجن، مضيفاً أن الاتحاد سيتقدم بطلب اليوم“الاربعاء” الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير اية كميات تطلبها من الدواجن بنفس الأسعار المحددة فى المبادرة.
أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد ملتزم بالمبادرة وخفض الأسعار وغير مسئول عن الشركات غير المشاركة فهو ليس جهة رقابية. الزينى: السعر المعلن لا يناسب صغار المربين وقرروا عدم الانخراط فى المبادرة
من جانبه، قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن هناك بعض الشركات الكبرى استجابت لمبادرة مجلس الوزراء بسبب إدخالها دورات تسكين الفترة الماضية مكنتها من المشاركة دون تكبد خسائر أو أعباء إضافية، مشيرا إلى أن صغار المربيين والشركات ذات الطاقة الانتاجية المنخفضة لم تتحمل السعر المعلن وقررت عدم المشاركة فى المبادرة.
وأوضح أن الزيادات الجديدة فى أسعار خامات الأعلاف تعد إنذاراً جديداً للمربين وتهدد بعدم الاستمرارية فى المبادرة بنفس الكفاءة، خاصة أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج فى القطاع الداجنى، لافتا إلى ارتفاع خام الصويا بنحو 3 آلاف جنيه خلال أسبوع واحد فقط. عبدالحميد: الارتفاعات المتتالية للأعلاف قد تعرقل استدامة المشاركة
وفى سياق متصل قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الطلب على الأعلاف بدأ فى الانخفاض مطلع الشهر الجارى تزامنا مع الارتفاعات المتتالية للخامات، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعات جديدة بقيمة 500 جنيه فى الطن الواحد الأسبوع الجارى،
وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى نحو 13 ألف جنيه صب أرض الميناء للطن الواحد، كما سجلت الأوكرانى 12 ألف جنيه، وسجلت الصويا الـ 44% نحو 26 ألف جنيه والـ 46% نحو 28 ألف جنيه.
وأشار إلى أن صغار المربين مهددون بتحمل خسائر جديدة فى القطاع خاصة بعد تسكين الكتاكيت عند 30 جنيها للكتكوت الواحد، ثم ارتفعت أسعار خامات الأعلاف بطريقة مفاجئة مما تضع المربين بين أمرين سواء التخلص من الكتاكيت أو الاستمرارية والبيع بتكاليف الإنتاج قدر المستطاع. رشاد : السعر الأمن لبيع الدواجن من المزرعة 50 جنيهاً
وقال محمد رشاد قرنى نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن السعر الأمن لبيع الدواجن من المزرعة يصل لـ 50 جنيها للكيلو الواحد بينما تم تسعير الكيلو من قبل المبادرة بـ 65 جنيها من أرض المزرعة، كما أن تكلفة طبق بيض المائدة من أرض تكلفته تصل لـ 80 جنيها فقط ويباع بـ 125 جنيها، مؤكدا أن هناك من يعمل دون النظر للصالح العام.
وأوضح أن عدم دعوة شعبة الدواجن من جانب اتحاد منتجى الدواجن لاجتماع مجلس الوزراء يعد إطاحة بعناصر هامة من المجتمع الداجنى خاصة أن القطاع الداجنى يعد منظومة متكاملة وحلقات لا يجب التفريط فى جزء منها لأنها تخدم السوق المحلى بجميع فئاته.
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