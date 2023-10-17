لماذا لم يستجب القطاع الداجنى لمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار؟

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعاً ملحوظا عن السعر المعلن من قبل مجلس الوزراء ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية، وأرجع المنتجين ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة خامات الأعلاف.

وقال أنور العبد، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الشركات الكبرى وعددها نحو 7 شركات ملتزمة بمبادرة الحكومة بخفض أسعار الدواجن، مضيفاً أن الاتحاد سيتقدم بطلب اليوم“الاربعاء” الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير اية كميات تطلبها من الدواجن بنفس الأسعار المحددة فى المبادرة.

أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد ملتزم بالمبادرة وخفض الأسعار وغير مسئول عن الشركات غير المشاركة فهو ليس جهة رقابية.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن هناك بعض الشركات الكبرى استجابت لمبادرة مجلس الوزراء بسبب إدخالها دورات تسكين الفترة الماضية مكنتها من المشاركة دون تكبد خسائر أو أعباء إضافية، مشيرا إلى أن صغار المربيين والشركات ذات الطاقة الانتاجية المنخفضة لم تتحمل السعر المعلن وقررت عدم المشاركة فى المبادرة.

وأوضح أن الزيادات الجديدة فى أسعار خامات الأعلاف تعد إنذاراً جديداً للمربين وتهدد بعدم الاستمرارية فى المبادرة بنفس الكفاءة، خاصة أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج فى القطاع الداجنى، لافتا إلى ارتفاع خام الصويا بنحو 3 آلاف جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

وفى سياق متصل قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الطلب على الأعلاف بدأ فى الانخفاض مطلع الشهر الجارى تزامنا مع الارتفاعات المتتالية للخامات، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعات جديدة بقيمة 500 جنيه فى الطن الواحد الأسبوع الجارى،

وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى نحو 13 ألف جنيه صب أرض الميناء للطن الواحد، كما سجلت الأوكرانى 12 ألف جنيه، وسجلت الصويا الـ 44% نحو 26 ألف جنيه والـ 46% نحو 28 ألف جنيه.

وأشار إلى أن صغار المربين مهددون بتحمل خسائر جديدة فى القطاع خاصة بعد تسكين الكتاكيت عند 30 جنيها للكتكوت الواحد، ثم ارتفعت أسعار خامات الأعلاف بطريقة مفاجئة مما تضع المربين بين أمرين سواء التخلص من الكتاكيت أو الاستمرارية والبيع بتكاليف الإنتاج قدر المستطاع.

وقال محمد رشاد قرنى نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن السعر الأمن لبيع الدواجن من المزرعة يصل لـ 50 جنيها للكيلو الواحد بينما تم تسعير الكيلو من قبل المبادرة بـ 65 جنيها من أرض المزرعة، كما أن تكلفة طبق بيض المائدة من أرض تكلفته تصل لـ 80 جنيها فقط ويباع بـ 125 جنيها، مؤكدا أن هناك من يعمل دون النظر للصالح العام.

وأوضح أن عدم دعوة شعبة الدواجن من جانب اتحاد منتجى الدواجن لاجتماع مجلس الوزراء يعد إطاحة بعناصر هامة من المجتمع الداجنى خاصة أن القطاع الداجنى يعد منظومة متكاملة وحلقات لا يجب التفريط فى جزء منها لأنها تخدم السوق المحلى بجميع فئاته.