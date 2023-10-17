180 مليون جنيه تكلفة الإعفاء الجمركى للسلع المدرجة بمبادرة خفض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: المنافذ الجمركية حصلت 200 مليون جنيه من الـ12 سلعة العام الماضى
قالت مصادر حكومية لـ“البورصة” إن تكلفة إعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة 6 شهور تقدر بنحو 180 مليون جنيه على أقصى تقدير.
أضافت المصادر أن الحصيلة الجمركية من السلع المدرجة فى المبادرة ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالى، بسبب إستيراد أغلبها من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارية وبالتالى فإن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع مرتفعة.
وكان مجلس الوزراء أعفى مؤخرًُا 12 سلعة من الضريبة الجمركية لمدة 6 شهور وأبرز تلك السلع هى الدواجن، والألبان، والجبن، والشاى، والزبد، والسكر، والمكرونة، والأدوية.
أوضحت المصادر أن المنافذ الجمركية حصلت العام الماضى من السلع المدرجة فى مبادرة تخفيض الأسعار نحو 200 مليون جنيه خلال عام 2022. الوليلى: يجب إزالة الرسوم الجمركية على جميع السلع مؤقتًا
قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تطبيق مبدأ الإعفاء على سلع محددة لن يساهم فى حد ذاته بخفض الأسعار لأن حصيلتها ضعيفة، بالإضافة إلى أن تلك الإعفاءات غير معروف تفاصيلها حتى الآن ولا آلية تطبيقها.
دعا الوليلى الحكومة إلى إسقاط الرسوم والتعريفة الجمركية على جميع السلع والمنتجات بشكل مؤقت لتخفيض أسعارها لما لذلك من مردود إيجابى على معدل التضخم.
قال عادل الشنوانى، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للصناعات الغذائية، إن الشركة لم تحصل على أى إعفاءات جمركية خلال الفترة الحالية أو تسهيلات على دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ، وبالتحديد على السلع والمنتجات المدرجة ضمن المبادرة الحكومية.
أضاف لـ“البورصة”، أن الإعفاءات التى أشار إليها مجلس الوزراء فى المبادرة لن تسهم فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% حتى مع سقوط الأعباء والرسوم التى فرضتها الجمارك على السلع والبضائع المحتجزة.
قال محمود الشاذلى، المدير التنفيذى لشركة الأوائل لصناعات الغذائية، إن المصنع يعتمد على مخزون من الخامات ويكفى لمدة 3 أشهر، موضحاً أن إعفاء المصانع من التعريفة الجمركية لن تنعكس إلا على الشحنات الجديدة.
تابع أن تخفيض أسعار المنتجات يعتمد على سرعة تدبير الدولار، مضيفاً أن الرسوم الجمركية لزيوت التصنيع تبلغ 75 جنيها للطن، وبالتالى فإن الإعفاء لن يساهم فى تخفيض الأسعار بنفس النسبة.
قال مصطفى كامل، مدير المبيعات بشركة أويل تك للزيوت، إن الشركة لا تعتزم المشاركة فى خطة خفض الأسعار لارتفاع تكاليف التصنيع بجانب نقص الحصيلة الدولارية الناتجة عن عمليات التصدير، والتى توظفها الشركة فى استيراد احتياجاتها. سرور: تخفيض أسعار القطاع الداجنى مرهون باستقرار أسعار خامات الأعلاف
قال محمود سرور، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدواجن والمنتجات الغذائية، إن قرار الإعفاءات الجمركية صادر للدواجن المجمدة والحية والبيض، موضحاً أن سعر كيلو الدواجن المستوردة يتجاوز 3.5 دولار، وبالتالى سعره أعلى من السوق المحلى ولن يستفيد من قرار الإعفاءات.
أوضح أن دخول القطاع الداجنى فى المبادرة مرهون باستقرار أسعار خامات الأعلاف المحرك الأول للأسعار.
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