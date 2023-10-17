180 مليون جنيه تكلفة الإعفاء الجمركى للسلع المدرجة بمبادرة خفض الأسعار

قالت مصادر حكومية لـ“البورصة” إن تكلفة إعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة 6 شهور تقدر بنحو 180 مليون جنيه على أقصى تقدير.

أضافت المصادر أن الحصيلة الجمركية من السلع المدرجة فى المبادرة ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالى، بسبب إستيراد أغلبها من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارية وبالتالى فإن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع مرتفعة.

وكان مجلس الوزراء أعفى مؤخرًُا 12 سلعة من الضريبة الجمركية لمدة 6 شهور وأبرز تلك السلع هى الدواجن، والألبان، والجبن، والشاى، والزبد، والسكر، والمكرونة، والأدوية.

أوضحت المصادر أن المنافذ الجمركية حصلت العام الماضى من السلع المدرجة فى مبادرة تخفيض الأسعار نحو 200 مليون جنيه خلال عام 2022.

قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تطبيق مبدأ الإعفاء على سلع محددة لن يساهم فى حد ذاته بخفض الأسعار لأن حصيلتها ضعيفة، بالإضافة إلى أن تلك الإعفاءات غير معروف تفاصيلها حتى الآن ولا آلية تطبيقها.

دعا الوليلى الحكومة إلى إسقاط الرسوم والتعريفة الجمركية على جميع السلع والمنتجات بشكل مؤقت لتخفيض أسعارها لما لذلك من مردود إيجابى على معدل التضخم.

قال عادل الشنوانى، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للصناعات الغذائية، إن الشركة لم تحصل على أى إعفاءات جمركية خلال الفترة الحالية أو تسهيلات على دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ، وبالتحديد على السلع والمنتجات المدرجة ضمن المبادرة الحكومية.

أضاف لـ“البورصة”، أن الإعفاءات التى أشار إليها مجلس الوزراء فى المبادرة لن تسهم فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% حتى مع سقوط الأعباء والرسوم التى فرضتها الجمارك على السلع والبضائع المحتجزة.

قال محمود الشاذلى، المدير التنفيذى لشركة الأوائل لصناعات الغذائية، إن المصنع يعتمد على مخزون من الخامات ويكفى لمدة 3 أشهر، موضحاً أن إعفاء المصانع من التعريفة الجمركية لن تنعكس إلا على الشحنات الجديدة.

تابع أن تخفيض أسعار المنتجات يعتمد على سرعة تدبير الدولار، مضيفاً أن الرسوم الجمركية لزيوت التصنيع تبلغ 75 جنيها للطن، وبالتالى فإن الإعفاء لن يساهم فى تخفيض الأسعار بنفس النسبة.

قال مصطفى كامل، مدير المبيعات بشركة أويل تك للزيوت، إن الشركة لا تعتزم المشاركة فى خطة خفض الأسعار لارتفاع تكاليف التصنيع بجانب نقص الحصيلة الدولارية الناتجة عن عمليات التصدير، والتى توظفها الشركة فى استيراد احتياجاتها.

قال محمود سرور، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدواجن والمنتجات الغذائية، إن قرار الإعفاءات الجمركية صادر للدواجن المجمدة والحية والبيض، موضحاً أن سعر كيلو الدواجن المستوردة يتجاوز 3.5 دولار، وبالتالى سعره أعلى من السوق المحلى ولن يستفيد من قرار الإعفاءات.

أوضح أن دخول القطاع الداجنى فى المبادرة مرهون باستقرار أسعار خامات الأعلاف المحرك الأول للأسعار.