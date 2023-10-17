CIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > احتفل البنك التجارى الدولى – مصر“CIB”، بمرور أربع سنوات على كونه أحد البنوك المؤسسة لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة“PRB”، ومن ثم عضويته فى المجلس الاستشارى ممثلاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى مر الأعوام، شهدت هذه المبادئ دعماً واسع النطاق من المستثمرين والعملاء والعاملين فى جميع أنحاء المجتمع المالى معتبرين أنه المعيار الذهبى لأسس التمويل المستدام.

ومن خلال ستة مبادئ مميزة، تسعى هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات المالية بالإرشادات اللازمة لدمج ممارسات الاستدامة مع الحد من التأثير البيئى والمجتمعى.

ومنذ ذلك الحين، أصدر CIB تقاريره بما يتماشى مع آليات هذه المبادئ لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث يغطى أحدث إصدار له عام 2022.

ومن خلال هذه التقارير، قد تمكن CIB من تحديد كل من المناخ والشمول المالى باعتبارهما أكثر الأمور إلحاحا طبقا لتكوين محفظته الائتمانية وتوجهه الوطنى والبعد العالمى.

وبناء على ذلك، بدأت قطاعات الأعمال والإدارات والوظائف ذات الصلة داخل البنك بالفعل فى العمل معاً لمعالجة تلك الآثار وتمكنت من وضع أهداف نحو تحقيق النمو المستدام فى تلك المجالات.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بـCIB:“منذ أن أصبح البنك أحد الموقعين المؤسسين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة فى عام 2019، قدمت هذه المبادرة إرشادات للبنك التجارى الدولى من أجل تسريع تحول نظامنا، وتعزيز ممارسات إعداد التقارير لدينا وتحديد مجالات تأثيرنا على البيئة والمجتمع”.

كما أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالـCIB على الدور الرئيسى للمبادرة فى دفع عجلة النمو المستدام للمؤسسات المالية، وقالت:“أكثر من أى وقت مضى، هناك حاجة ملحة للبنوك بالمنطقة للعمل معاً نحو هدف موحد، للحد من تأثيرها على البيئة والمجتمع مع الحفاظ على نمو أرباحها.

وأضافت عبد القادر:“هذه المبادئ قامت بدعم البنك فى تطوير مساره نحو نموذج أعمال أكثر صلابة فى مواجهة تغير المناخ، والإبلاغ بشفافية عن التقدم الذى أحرزناه فى هذا المجال”.

وسوف يستمر البنك فى مواءمة أهدافه التشغيلية مع الهدف الأساسى للمبادئ المصرفية المسؤولة وهو النمو، مع تأمين الاحتياجات البيئية والاجتماعية للأجيال القادمة.