المركزى يوجه البنوك بتقييد الحدود الدولية لبطاقات الائتمان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وجه البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى شهرى لاستخدام البطاقات الائتمانية عبر الإنترنت من داخل مصر وفقًا لما يقرره كل بنك، بعدما رصد من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وأصدر البنك تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وقالت مصادر فى بنكين لـ”البورصة”، إنه يجرى مراجعة حدود استخدام بطاقات الائتمان تمهيدًا لخفضها، وإن التخفيض سيكون على حدود المشتريات عبر الإنترنت.
وأضاف بنك مصر مؤخرًا حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الشراء عبر الإنترنت من الخارج، ونوه بوجود قيود على البنك للإنفاق الدولى لفئات تجار معينة على بطاقات الدفع، بالإضافة لتقييد المشتريات الدولية على المجوهرات.
وأعلن البنك الأهلى إيقاف استخدام البطاقات عند بعض المتاجر من فئات معينة منها حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات، مع إتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات فى باقى المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدى للمحدات التى يقرها البنك.
ويضع بنك أبوظبى الإسلامى مصر أيضًا حدود على استخدام البطاقات عبر الإنترنت وهو جزء من حد المشتريات بالخارج.
ورصدت“البورصة” محاولات بيع كروت ائتمانية بحدود دولية مرتفعة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، بعد وقف التعامل من خلال بطاقات الخصم المباشر.
وكان البنك المركزى قد كشف فى ديسمبر الماضى أن مواطنين سحبوا نحو 55 مليون دولار خارج مصر عبر بطاقات الائتمان فى يوم واحد، رغم وجودهم داخل مصر وعدم سفرهم، ما استدعى حينها خفض حدود استخدام البطاقات.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت استخدامات البطاقات بالخارج إلى 4.99 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، و4.5 مليار دولار خلال العام المالى الأسبق مقابل 2.7 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 و3.2 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020.
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