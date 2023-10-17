المركزى يوجه البنوك بتقييد الحدود الدولية لبطاقات الائتمان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وجه البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى شهرى لاستخدام البطاقات الائتمانية عبر الإنترنت من داخل مصر وفقًا لما يقرره كل بنك، بعدما رصد من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وأصدر البنك تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وقالت مصادر فى بنكين لـ”البورصة”، إنه يجرى مراجعة حدود استخدام بطاقات الائتمان تمهيدًا لخفضها، وإن التخفيض سيكون على حدود المشتريات عبر الإنترنت.

وأضاف بنك مصر مؤخرًا حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الشراء عبر الإنترنت من الخارج، ونوه بوجود قيود على البنك للإنفاق الدولى لفئات تجار معينة على بطاقات الدفع، بالإضافة لتقييد المشتريات الدولية على المجوهرات.

وأعلن البنك الأهلى إيقاف استخدام البطاقات عند بعض المتاجر من فئات معينة منها حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات، مع إتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات فى باقى المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدى للمحدات التى يقرها البنك.

ويضع بنك أبوظبى الإسلامى مصر أيضًا حدود على استخدام البطاقات عبر الإنترنت وهو جزء من حد المشتريات بالخارج.

ورصدت“البورصة” محاولات بيع كروت ائتمانية بحدود دولية مرتفعة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، بعد وقف التعامل من خلال بطاقات الخصم المباشر.

وكان البنك المركزى قد كشف فى ديسمبر الماضى أن مواطنين سحبوا نحو 55 مليون دولار خارج مصر عبر بطاقات الائتمان فى يوم واحد، رغم وجودهم داخل مصر وعدم سفرهم، ما استدعى حينها خفض حدود استخدام البطاقات.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت استخدامات البطاقات بالخارج إلى 4.99 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، و4.5 مليار دولار خلال العام المالى الأسبق مقابل 2.7 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 و3.2 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020.