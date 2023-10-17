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مدبولي يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بـاقتصادية القناة

10/17/2023 2:04:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه وتقديره لرغبة شركة“يونايتد إنرجي” الصينية فى الاستثمار بمصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا مجال إنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر، مؤكدا دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع سونغ يو المدير التنفيذي لشركة“يونايتد إنرجي”، على هامش فعاليات اليوم الأول من” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.

وأكد مدبولي، في هذا الصدد، على أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ عام 2019 في مجال البترول وتتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.

وقال سونغ يو“نرغب في توسيع استثماراتنا في مصر في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا – وإنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحار، ومن المتوقع أن يوفر ذلك المشروع الأخير 3 آلاف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل”.

ومن جهته، أعرب وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تقديره لتطلع الشركة لزيادة استثماراتها في مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وكذا“كلوريد البوتاسيوم” باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، الذي تم توقيع اتفاق إطاري بشأنه اليوم، سيؤدي إلى توطين إنتاجه في مصر بدلًا من استيراده مما يخفف من الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية؛ حيث أنه من المتوقع في إطار ذلك المشروع أن يتم إنتاج أكثر من 4 ملايين طن.

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