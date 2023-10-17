مدبولي يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بـاقتصادية القناة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه وتقديره لرغبة شركة“يونايتد إنرجي” الصينية فى الاستثمار بمصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا مجال إنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر، مؤكدا دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع سونغ يو المدير التنفيذي لشركة“يونايتد إنرجي”، على هامش فعاليات اليوم الأول من” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.
وأكد مدبولي، في هذا الصدد، على أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج.
ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ عام 2019 في مجال البترول وتتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.
وقال سونغ يو“نرغب في توسيع استثماراتنا في مصر في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا – وإنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحار، ومن المتوقع أن يوفر ذلك المشروع الأخير 3 آلاف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل”.
ومن جهته، أعرب وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تقديره لتطلع الشركة لزيادة استثماراتها في مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وكذا“كلوريد البوتاسيوم” باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.
وأشار إلى أن مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، الذي تم توقيع اتفاق إطاري بشأنه اليوم، سيؤدي إلى توطين إنتاجه في مصر بدلًا من استيراده مما يخفف من الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية؛ حيث أنه من المتوقع في إطار ذلك المشروع أن يتم إنتاج أكثر من 4 ملايين طن.
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