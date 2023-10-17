سعد: استثمارات أسيوط الجديدة تجاوزت الـ 6 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، حيث ساهمت في جذب استثمارات جديدة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، لافتًا إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن تجاوزت 6 مليارات جنيه، معلنًا دعمه الكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء لبعض المشروعات الاستثمارية والسكنية الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لها.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع تخزين اقليمي للمواد الغذائية واللحوم التابع لإحدى الشركات الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة، واستمع إلى شرح لاستثمارات الشركة وأهمية مشروعها بأسيوط الجديدة، ثم تفقد أعمال إنشاء أكبر مركز تجاري بالمدينة والتابع لإحدى شركات القطاع الخاص في التطوير العقاري والذي يجري إنشاؤه على مساحة 19 فدانا ويضم تجمع سكني واستثماري كبير وفقًا لأحدث المواصفات العالمية واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية؛ لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن مدينة (أسيوط الجديدة) تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق“أسيوط الجديدة الحر” بطول 10.5 كم، تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الأنفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى.

من جانبها، أوضحت رئيس جهاز مدينة (أسيوط الجديدة) المهندسة جيهان عمار، أن المدينة تم إنشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالي 6 مليارات جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانا وتم إنشاء المرحلة الأولى منها، لافتة إلى أن المدينة الجديدة تضم حوالي 59 ألفاً و164 وحدة سكنية، وبلغ وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفاً و688 وحدة، وتم تخصيص 4 آلاف و278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي وتصل التكلفة الإجمالية إلى مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى 3 آلاف و 336 وحدة سكنية يجري طرحها للمواطنين.