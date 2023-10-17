سعد: استثمارات أسيوط الجديدة تجاوزت الـ 6 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، حيث ساهمت في جذب استثمارات جديدة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، لافتًا إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن تجاوزت 6 مليارات جنيه، معلنًا دعمه الكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء لبعض المشروعات الاستثمارية والسكنية الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لها.
واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع تخزين اقليمي للمواد الغذائية واللحوم التابع لإحدى الشركات الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة، واستمع إلى شرح لاستثمارات الشركة وأهمية مشروعها بأسيوط الجديدة، ثم تفقد أعمال إنشاء أكبر مركز تجاري بالمدينة والتابع لإحدى شركات القطاع الخاص في التطوير العقاري والذي يجري إنشاؤه على مساحة 19 فدانا ويضم تجمع سكني واستثماري كبير وفقًا لأحدث المواصفات العالمية واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع.
وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية؛ لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن مدينة (أسيوط الجديدة) تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها.
وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق“أسيوط الجديدة الحر” بطول 10.5 كم، تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الأنفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى.
من جانبها، أوضحت رئيس جهاز مدينة (أسيوط الجديدة) المهندسة جيهان عمار، أن المدينة تم إنشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالي 6 مليارات جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانا وتم إنشاء المرحلة الأولى منها، لافتة إلى أن المدينة الجديدة تضم حوالي 59 ألفاً و164 وحدة سكنية، وبلغ وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفاً و688 وحدة، وتم تخصيص 4 آلاف و278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي وتصل التكلفة الإجمالية إلى مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى 3 آلاف و 336 وحدة سكنية يجري طرحها للمواطنين.
MENAFN17102023000202011048ID1107259313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.