المصرية لمنتجات الرى تدرس إنشاء مصنع جديد بالتعاون مع أزوت الإسبانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) صالح: 100 مليون جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام الجارى
تبحث الشركة المصرية لمنتجات الرى الحديث، إنشاء مصنع باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام المقبل بالتعاون مع شركة أزوت الإسبانية.
قال حسن صالح، مدير المبيعات بالشركة، إن المصنع سيتخصص بإنتاج خراطيم الرى الحديث بالتعاون مع شركة أزوت الإسبانية باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه للتصدير إلى دول أفريقيا بعد زيادة عدد الطلبيات منها لوكيلها الأسبانى.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة لديها قطعة أرض بمنطقة السادات الصناعية بمساحة كبيرة تستوعب توسعات المصنع مستقبلًا، ولكنه لم يحدد النشاط للبدء فى العمل، وهو ما استدعى الشريك الأسبانى للوصول إلى مصر لاستكمال الدراسات، والبدء فى التوجه للاستثمار والتنمية الصناعية لتحديد النشاط وإصدار التراخيص.
أوضح، أن المصنع الجديد سيضم خط إنتاج واحد لتصنيع خراطيم النقاط عن كمية مياه ثابتة، ومع زيادة الطلب التصديرى ستتجه الشركة لإضافة خطوط إنتاج أخرى.
أشار إلى أن الشركة ستوفر للمزارع محطات فلاتر للخراطيم، بسبب معاناة المزارعين من كميات الحديد والرواسب الموجودة بالمياه والتى تضر بصحة النباتات.
كشف أن الشركة تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه مبيعات خلال العام الجارى، على أن يتم مضاعفاتها مع تشغيل المصنع الجديد والتوجه لجلب حصيلة دولارية، والتصدير لأسواق متعددة تشمل جنوب أفريقيا والسنغال ونيجريا وشمال إفريقيا.
أوضح أن المصنع الجديد سيخفف من الضغط على العملات الأجنبية، ويدعم توجه الحكومة التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى.
أشار إلى أن الشركة تتعاون مع البنك التجارى الدولى، لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات المختلفة، كما تنفذ مشروعات داخل كمبوند“مدينتى”، وكذلك تتعاون مع شركات إعمار وسوديك، بجانب العاصمة الإدارية.
أوضح، أن نظام الرى الحديث يوفر نحو 25% من تكلفة الرى العادى، مع دارسة ما يحتاجه النبات من مياه دون هدر بها، ما يجعل النباتات تنمو بشكل صحى وسليم.
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