المصرية لمنتجات الرى تدرس إنشاء مصنع جديد بالتعاون مع أزوت الإسبانية

تبحث الشركة المصرية لمنتجات الرى الحديث، إنشاء مصنع باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه، خلال النصف الثانى من العام المقبل بالتعاون مع شركة أزوت الإسبانية.

قال حسن صالح، مدير المبيعات بالشركة، إن المصنع سيتخصص بإنتاج خراطيم الرى الحديث بالتعاون مع شركة أزوت الإسبانية باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه للتصدير إلى دول أفريقيا بعد زيادة عدد الطلبيات منها لوكيلها الأسبانى.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة لديها قطعة أرض بمنطقة السادات الصناعية بمساحة كبيرة تستوعب توسعات المصنع مستقبلًا، ولكنه لم يحدد النشاط للبدء فى العمل، وهو ما استدعى الشريك الأسبانى للوصول إلى مصر لاستكمال الدراسات، والبدء فى التوجه للاستثمار والتنمية الصناعية لتحديد النشاط وإصدار التراخيص.

أوضح، أن المصنع الجديد سيضم خط إنتاج واحد لتصنيع خراطيم النقاط عن كمية مياه ثابتة، ومع زيادة الطلب التصديرى ستتجه الشركة لإضافة خطوط إنتاج أخرى.

أشار إلى أن الشركة ستوفر للمزارع محطات فلاتر للخراطيم، بسبب معاناة المزارعين من كميات الحديد والرواسب الموجودة بالمياه والتى تضر بصحة النباتات.

كشف أن الشركة تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه مبيعات خلال العام الجارى، على أن يتم مضاعفاتها مع تشغيل المصنع الجديد والتوجه لجلب حصيلة دولارية، والتصدير لأسواق متعددة تشمل جنوب أفريقيا والسنغال ونيجريا وشمال إفريقيا.

أوضح أن المصنع الجديد سيخفف من الضغط على العملات الأجنبية، ويدعم توجه الحكومة التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى.

أشار إلى أن الشركة تتعاون مع البنك التجارى الدولى، لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات المختلفة، كما تنفذ مشروعات داخل كمبوند“مدينتى”، وكذلك تتعاون مع شركات إعمار وسوديك، بجانب العاصمة الإدارية.

أوضح، أن نظام الرى الحديث يوفر نحو 25% من تكلفة الرى العادى، مع دارسة ما يحتاجه النبات من مياه دون هدر بها، ما يجعل النباتات تنمو بشكل صحى وسليم.