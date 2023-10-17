مدبولي: توافق بين القاهرة وبكين على ضرورة زيادة الاستثمارات الصينية بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة“تيدا”، وذلك على هامش فعاليات“منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.

وأكد رئيس الوزراء، على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين في القضايا المختلفة والذي يمثل أساس راسخ لدفع العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، مُشيرًا إلى أن مصر والصين متفقتان على ضرورة الدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وبما يتسق مع حجم وتاريخ العلاقات بين البلدين والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر.

ولفت إلى أن منطقة“تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، ونوه إلى أنه قام بزيارة المنطقة أكثر من مرة لتفقد العديد من المشروعات التي تتم بها، مؤكدًا حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في تلك المنطقة.

وأوضح مدبولي، أن الدولة المصرية تُثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في منطقة“تيدا” ولا سيما جذبها للشركات الصينية، مؤكدًا في هذا الإطار ترحيب الحكومة المصرية بطلب“تيدا” توسيع منطقتها الصناعية، بإضافة 3 كيلو متر مربع للمنطقة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالفعل بالعمل على تنفيذ ذلك الطلب، منوهًا إلى أن نموذج منطقة“تيدا” بمثابة نموذج للتعاون والتنمية المتكاملة.

وتابع أن هناك فرصة هامة لإنجاح نموذج التعاون المصري-الصيني في عملية نقل الصناعات الصينية إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومساعدة مصر على تطوير قدراتها الصناعية وكذا مساعدة الصين على النفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل التحديات الدولية، وهو أمر يتعين الاستفادة منه وتحقيقه في أسرع وقت، وبما يحقق المنفعة للجانبين.

وأوضح مدبولي، أنه من بين المحاور الهامة أيضًا لتعميق العلاقة بين الدولتين توسيع التعاون فى مجال تبادل العملات المحلية بين الجانبين، حيث يعد ذلك محورًا استراتيجيًا لا سيما في ظل انضمام مصر إلى تجمع البريكس.

وأكد رئيس شركة“تيدا”، أن الشركة تمتلك العديد من الخبرات والتجارب في بناء وتطوير المناطق الاقتصادية، مُضيفًا: نعمل مؤخرًا على الدفع في بناء المنطقة التوسعية والارتقاء بها استراتيجيًا من خلال مشروعات لرفع قدرة الخدمات الصناعية والصناعات المرافقة. كما ندعم الخطط متوسطة وبعيدة المدى للمنطقة في ظل الدعم المصري.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لقيام شركة“تيدا” بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم فى تيسير المعاملات المالية اللازمة للمشرعات الجاري تنفيذها.