Lenovo تختار MCS موزعاً معتمداً لمنتجاتها من مراكز البيانات فى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) اختارت شركة Lenovo العالمية، شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS موزعاً معتمداً لمنتجاتها فى مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر وعدد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر جيتكس جلوبال الذى يقام فى دبى بدولة الإمارات فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى بمركز التجارة العالمى.

وقال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، إن هذا التعاون سيتيح توفير باقة من المميزات التنافسية الجديدة لعملائنا، وذلك استناداً على الحلول والمنتجات المبتكرة من شركة Lenovo العالمية، والتى ستساهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمى لدى المجالات المختلفة من شركات القطاع الخاص ومؤسسات وهيئات الجهات الحكومية التى تتبنى رؤية واضحة باتجاه تحقيق أهداف التنمية من خلال رقمنة كافة الخدمات وأنظمة الإدارة والتشغيل.

وقال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية فى الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن الشراكة تهدف إلى تقديم الابتكار والاعتمادية للشركات فى المنطقة.