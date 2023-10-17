Lenovo تختار MCS موزعاً معتمداً لمنتجاتها من مراكز البيانات فى أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختارت شركة Lenovo العالمية، شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS موزعاً معتمداً لمنتجاتها فى مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر وعدد من الدول الأفريقية.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر جيتكس جلوبال الذى يقام فى دبى بدولة الإمارات فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى بمركز التجارة العالمى.
وقال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، إن هذا التعاون سيتيح توفير باقة من المميزات التنافسية الجديدة لعملائنا، وذلك استناداً على الحلول والمنتجات المبتكرة من شركة Lenovo العالمية، والتى ستساهم فى تسريع وتيرة التحول الرقمى لدى المجالات المختلفة من شركات القطاع الخاص ومؤسسات وهيئات الجهات الحكومية التى تتبنى رؤية واضحة باتجاه تحقيق أهداف التنمية من خلال رقمنة كافة الخدمات وأنظمة الإدارة والتشغيل.
وقال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية فى الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن الشراكة تهدف إلى تقديم الابتكار والاعتمادية للشركات فى المنطقة.
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