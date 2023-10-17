تكنولوجيا المعلومات تتعاون مع تنمية الصادرات السعودية لتكوين تحالفات بأفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعاونها مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تكوين تحالفات مشتركة في الأسواق الأفريقية.
وقام أشرف الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية بدبي، والوزير المفوض أشرف حمدي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري، بزيارة للجناح المصرى للغرفة بمعرض جيتكس؛ للتعرف على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات المصرية المشاركة بالجناح في العديد من المجالات.
كما أشارت الغرفة، إلى الاجتماع الذي تم بين وفد الغرفة برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ أحمد السبكي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليا، والمهندس سيف بدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مبادرة Manutech، ورئيس وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بغرض تحقيق التكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيرتها السعودية في الأسواق الأفريقية ومشاركتهم في مؤتمر وطن رقمي في يونيو 2024.
يذكر أن الغرفة تشارك بالفعاليات المختلفة خلال معرض جيتكس جلوبال في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، حيث تم تنسيق عدد من الاجتماعات الرسمية مع الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية.
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