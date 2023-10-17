تكنولوجيا المعلومات تتعاون مع تنمية الصادرات السعودية لتكوين تحالفات بأفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعاونها مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تكوين تحالفات مشتركة في الأسواق الأفريقية.

وقام أشرف الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية بدبي، والوزير المفوض أشرف حمدي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري، بزيارة للجناح المصرى للغرفة بمعرض جيتكس؛ للتعرف على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات المصرية المشاركة بالجناح في العديد من المجالات.

كما أشارت الغرفة، إلى الاجتماع الذي تم بين وفد الغرفة برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ أحمد السبكي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليا، والمهندس سيف بدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مبادرة Manutech، ورئيس وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بغرض تحقيق التكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيرتها السعودية في الأسواق الأفريقية ومشاركتهم في مؤتمر وطن رقمي في يونيو 2024.

يذكر أن الغرفة تشارك بالفعاليات المختلفة خلال معرض جيتكس جلوبال في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، حيث تم تنسيق عدد من الاجتماعات الرسمية مع الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية.