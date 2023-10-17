نهضة مصر تستهدف الاستثمار فى 25 حضانة تعليمية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، إن الشركة لديها نحو 13 شركة تابعة منهم 9 شركات متخصصة فى التعليم بواقع شركة بالسعودية و8 شركات فى مصر.

وأضافت إبراهيم لـ”البورصة”، على هامش مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال دبى 2023، أن الشركة تعمل حاليا على تأسيس مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية كنوع من توسعها فى الاستثمار بالتعليم الفنى.

وأوضحت أن الشركة بدأت الاستثمار فى الحضانات بالتعاون مع أحد الشركاء، وستبدأ المرحلة الأولى من الاستثمار بـ10 حضانات على مستوى القاهرة الكبرى مستهدفين زيادتهم إلى 25 حضانة خلال عامين، كما تعمل الشركة على الاستثمار فى المدارس بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.

وقالت إن شركة“نهضة مصر لريادة الأعمال” تشارك هذا العام فى فعاليات جيتكس دبى لرصد كل جديد فى ريادة الأعمال ومتابعة الشركات الناشئة.

وشركة نهضة مصر لريادة الأعمال هى شركة رأس مال مخاطر، وتستثمر فى أكثر من 14 شركة ناشئة.

وكشفت إبراهيم عن الاقتراب من إتمام استثمار جديد فى شركة ناشئة بالسوق الأفريقى، لتلبى رؤية الشركة بالتوسع فى استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أنه رغم التحديات التى تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتراجع سوق الاستثمار بالتعليم عالميًا بنسبة 70% تقريبا خلال هذا العام، إلا أن 5 شركات ضمن المحفظة الاستثمارية لـ”نهضة مصر لريادة الأعمال”، أغلقوا جولات استثمارية جديدة من مستثمرين أجانب.

ووفقا لإبراهيم فقد ضخت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال استثمار بقيمة 400 ألف دولار فى شركة“كرافتى” الناشئة والتى تقدم خدمات تدريب وتأهيل وتسويق لأصحاب المهن والحرف اليدوية.