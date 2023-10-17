نهضة مصر تستهدف الاستثمار فى 25 حضانة تعليمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، إن الشركة لديها نحو 13 شركة تابعة منهم 9 شركات متخصصة فى التعليم بواقع شركة بالسعودية و8 شركات فى مصر.
وأضافت إبراهيم لـ”البورصة”، على هامش مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال دبى 2023، أن الشركة تعمل حاليا على تأسيس مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية كنوع من توسعها فى الاستثمار بالتعليم الفنى.
وأوضحت أن الشركة بدأت الاستثمار فى الحضانات بالتعاون مع أحد الشركاء، وستبدأ المرحلة الأولى من الاستثمار بـ10 حضانات على مستوى القاهرة الكبرى مستهدفين زيادتهم إلى 25 حضانة خلال عامين، كما تعمل الشركة على الاستثمار فى المدارس بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.
وقالت إن شركة“نهضة مصر لريادة الأعمال” تشارك هذا العام فى فعاليات جيتكس دبى لرصد كل جديد فى ريادة الأعمال ومتابعة الشركات الناشئة.
وشركة نهضة مصر لريادة الأعمال هى شركة رأس مال مخاطر، وتستثمر فى أكثر من 14 شركة ناشئة.
وكشفت إبراهيم عن الاقتراب من إتمام استثمار جديد فى شركة ناشئة بالسوق الأفريقى، لتلبى رؤية الشركة بالتوسع فى استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت أنه رغم التحديات التى تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتراجع سوق الاستثمار بالتعليم عالميًا بنسبة 70% تقريبا خلال هذا العام، إلا أن 5 شركات ضمن المحفظة الاستثمارية لـ”نهضة مصر لريادة الأعمال”، أغلقوا جولات استثمارية جديدة من مستثمرين أجانب.
ووفقا لإبراهيم فقد ضخت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال استثمار بقيمة 400 ألف دولار فى شركة“كرافتى” الناشئة والتى تقدم خدمات تدريب وتأهيل وتسويق لأصحاب المهن والحرف اليدوية.
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