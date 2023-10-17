اتصالات من &E تطلق متجر ذاتى مدعوم بالـai

MENAFN - Al-Borsa News) استعرضت شركة“اتصالات من &e” خلال فعاليات معرض“جايتكس جلوبال 2023” فى دورته الـ43 والمقام فى الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجارى، حلولها المبتكرة فى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G؛ وكذلك الذكاء الاصطناعى.

وخلال جولة“البورصة” فى الجناح، استعرضت الشركة إطلاق أول متجر ذاتى التشغيل على مستوى العالم متخصص فى خدمات الاتصالات، بإسم“EASE stores”، والذى يعد من الخدمات الجديدة التى تستشرف بها احتياجات المستقبل وتشكِّل نقلة نوعية فى قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة للعملاء والمتماشية مع الإستراتيجية الجديدة للشركة.

وتتيح اتصالات من &e، عبْر متجر EASE، فرصة للعملاء لخوض تجربة ذاتية كاملة لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق Smiles، واستخدام هذه النقاط فى جميع مراكزها، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبْر خاصية”Pay & Pick” و”Pick & Go”؛ لتكون هذه التجربة أكثر فعالية للعملاء فى انتقاء واختيار الخدمات.

وأشار حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لـ”&e” إلى أهمية إحداث تغيير جذرى فى طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، مشيرا إلى أن إطلاق المتجر الذاتى“EASE” يعد علامة فارقة فى رحلة التحول التى تخوضها المجموعة، ونهدف من خلاله إلى إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفاهيم جديدة بالكامل.

وتابع:“يجسد هذا الإطلاق مواصلة سعينا لتحقيق الرؤية المتمثلة فى تبسيط التجارب اليومية للعملاء وتطويرها نحو الأفضل”.

وأتاح الجناح أيضًا فرصة لزوار المعرض لإلقاء نظرة عن قرب على البنية التحتية للشبكات المتطورة للشركة، وكذلك تجارب الاتصالات عالية السرعة من خلال شبكات الجيل الخامس 5G، والتى شملت أيضًا نماذج للروبوتات الذكية والمركبات الكهربائية المتَّصلة بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن حلول أخرى تتعلق بتوظيف هذه الشبكة فى قطاعات عديدة، منها: البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، والبث الإعلامى، ووسائط الهولوجرام.

وقدمت الشركة للزوار تجارب كاملة لتعريفهم بأحدث الاستخدامات التقنية المبتكرة فى حلول البيع والتجزئة الذكية المخصَّصة لدعم الشركات الصغيرة، مثل خدمة UTAP لتمكين الدفع الآلى للشركات، ومنصة APPS360 لدعم تطوير التطبيقات والتى أطلقتها فى يونيو الماضى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، وذلك بالشراكة مع Builder، منصة الذكاء الاصطناعى المتطورة والمتخصّصة فى هذا المجال.

وتقدم Apps 360 حلولاً شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى، حيث تتضمن خدمات عديدة بما فى ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل.

كما توفر الخدمة الجديدة المدعومة من قبل Builder Care والحلول السحابية، وحدة تحكم تشمل العديد من الأدوات بما فيها إدارة التراخيص، وإنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين.

ويعد إطلاق خدمة Apps 360 جزءاً من استراتيجية اتصالات من &e الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات الرقمية المتكاملة، مما يسهم فى تعزيز قيمة العلامة التجارية، والتواصل مع العملاء بشكلٍ أفضل والارتقاء بخدمتهم.

كما اتاحت الشركة فى جناحها تقنية المتابعة الأمنية عبر الفيديو VSAAS، بالإضافة إلى حلول الرعاية الصحية الذكية، والمنزل الذكى.