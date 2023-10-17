اتصالات من &E تطلق متجر ذاتى مدعوم بالـai

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعرضت شركة“اتصالات من &e” خلال فعاليات معرض“جايتكس جلوبال 2023” فى دورته الـ43 والمقام فى الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجارى، حلولها المبتكرة فى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G؛ وكذلك الذكاء الاصطناعى.
وخلال جولة“البورصة” فى الجناح، استعرضت الشركة إطلاق أول متجر ذاتى التشغيل على مستوى العالم متخصص فى خدمات الاتصالات، بإسم“EASE stores”، والذى يعد من الخدمات الجديدة التى تستشرف بها احتياجات المستقبل وتشكِّل نقلة نوعية فى قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة للعملاء والمتماشية مع الإستراتيجية الجديدة للشركة.
وتتيح اتصالات من &e، عبْر متجر EASE، فرصة للعملاء لخوض تجربة ذاتية كاملة لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق Smiles، واستخدام هذه النقاط فى جميع مراكزها، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبْر خاصية”Pay & Pick” و”Pick & Go”؛ لتكون هذه التجربة أكثر فعالية للعملاء فى انتقاء واختيار الخدمات.
وأشار حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لـ”&e” إلى أهمية إحداث تغيير جذرى فى طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، مشيرا إلى أن إطلاق المتجر الذاتى“EASE” يعد علامة فارقة فى رحلة التحول التى تخوضها المجموعة، ونهدف من خلاله إلى إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفاهيم جديدة بالكامل.
وتابع:“يجسد هذا الإطلاق مواصلة سعينا لتحقيق الرؤية المتمثلة فى تبسيط التجارب اليومية للعملاء وتطويرها نحو الأفضل”.
وأتاح الجناح أيضًا فرصة لزوار المعرض لإلقاء نظرة عن قرب على البنية التحتية للشبكات المتطورة للشركة، وكذلك تجارب الاتصالات عالية السرعة من خلال شبكات الجيل الخامس 5G، والتى شملت أيضًا نماذج للروبوتات الذكية والمركبات الكهربائية المتَّصلة بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن حلول أخرى تتعلق بتوظيف هذه الشبكة فى قطاعات عديدة، منها: البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، والبث الإعلامى، ووسائط الهولوجرام.
وقدمت الشركة للزوار تجارب كاملة لتعريفهم بأحدث الاستخدامات التقنية المبتكرة فى حلول البيع والتجزئة الذكية المخصَّصة لدعم الشركات الصغيرة، مثل خدمة UTAP لتمكين الدفع الآلى للشركات، ومنصة APPS360 لدعم تطوير التطبيقات والتى أطلقتها فى يونيو الماضى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، وذلك بالشراكة مع Builder، منصة الذكاء الاصطناعى المتطورة والمتخصّصة فى هذا المجال.
وتقدم Apps 360 حلولاً شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى، حيث تتضمن خدمات عديدة بما فى ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل.
كما توفر الخدمة الجديدة المدعومة من قبل Builder Care والحلول السحابية، وحدة تحكم تشمل العديد من الأدوات بما فيها إدارة التراخيص، وإنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين.
ويعد إطلاق خدمة Apps 360 جزءاً من استراتيجية اتصالات من &e الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الخدمات الرقمية المتكاملة، مما يسهم فى تعزيز قيمة العلامة التجارية، والتواصل مع العملاء بشكلٍ أفضل والارتقاء بخدمتهم.
كما اتاحت الشركة فى جناحها تقنية المتابعة الأمنية عبر الفيديو VSAAS، بالإضافة إلى حلول الرعاية الصحية الذكية، والمنزل الذكى.
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