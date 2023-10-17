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اتصالات: واجهنا أزمة انقطاعات الكهرباء بضخ استثمارات لتطوير الشبكة

10/17/2023 2:03:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة“اتصالات من & e” فى مصر، إن الشركة واجهت أزمة الانقطاعات المتكررة فى الكهرباء عبر ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكة.

وأوضح متولى، أن شركته نجحت خلال المرحلة الماضية فى بناء مجموعة من الأصول الرقمية المتمثلة فى تطبيقاتها، مضيفا أن معايير جودة الخدمة تتحسن من وقت لآخر والمنافسة فى كفاءة الشبكة فى مصلحة العميل.

وأكد أن سوق خدمات المحمول فى مصر مازال واعدا ويستوعب خدمات جديدة لمصلحة العميل.

وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد فى شركة اتصالات من & e، إن الشركة سوف تطلق ذراعا استثماريا جديدا فى السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى السنوى الذى نظمته الشركة اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023 المقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.

وأضاف يحيى، أن عدد عملاء الشركة يصل حاليا إلى 32 مليون عميل.

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