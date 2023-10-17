اتصالات: واجهنا أزمة انقطاعات الكهرباء بضخ استثمارات لتطوير الشبكة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة“اتصالات من & e” فى مصر، إن الشركة واجهت أزمة الانقطاعات المتكررة فى الكهرباء عبر ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكة.
وأوضح متولى، أن شركته نجحت خلال المرحلة الماضية فى بناء مجموعة من الأصول الرقمية المتمثلة فى تطبيقاتها، مضيفا أن معايير جودة الخدمة تتحسن من وقت لآخر والمنافسة فى كفاءة الشبكة فى مصلحة العميل.
وأكد أن سوق خدمات المحمول فى مصر مازال واعدا ويستوعب خدمات جديدة لمصلحة العميل.
وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد فى شركة اتصالات من & e، إن الشركة سوف تطلق ذراعا استثماريا جديدا فى السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى السنوى الذى نظمته الشركة اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023 المقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.
وأضاف يحيى، أن عدد عملاء الشركة يصل حاليا إلى 32 مليون عميل.
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