اتصالات مصر من &E تخطط لتحويل تطبيقها إلى منصة تسوق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من &e فى مصر، إن شركته تعكف حاليًا على تطوير تطبيقها الإلكترونى my etisalat لتقديم خدمات قيمة مضافة أخرى للعملاء بخلاف الاتصالات.
وأوضح متولى، أن“اتصالات” تستهدف تحويل التطبيق إلى منصة تسوق market place، منوها أن التطبيق يتيح حاليًا منتجات متجر راية وتخطط الشركة لضم متاجر أخرى.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى على هامش الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال للاتصالات 2023، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز توسعاتها فى الخدمات المقدمة للعملاء والدخول فى شراكات موسعة مع العديد من الشركاء لتنويع محفظتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن الشركة منفتحة للاستحواذ على فرص مناسبة فى قطاع التكنولوجيا المالية أو تأسيس شركات جديدة، لتنفيذ سياستها المستقبلية فى السوق المصرية المتعلقة بالشمول المالى فى ظل النمو الكبير فى الطلب على الخدمات المالية الرقمية، مشيرا إلى أن محفظة اتصالات المالية تضم مليون عميل.
MENAFN17102023000202011048ID1107259303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.