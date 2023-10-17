اتصالات مصر من &E تخطط لتحويل تطبيقها إلى منصة تسوق

MENAFN - Al-Borsa News) قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من &e فى مصر، إن شركته تعكف حاليًا على تطوير تطبيقها الإلكترونى my etisalat لتقديم خدمات قيمة مضافة أخرى للعملاء بخلاف الاتصالات.

وأوضح متولى، أن“اتصالات” تستهدف تحويل التطبيق إلى منصة تسوق market place، منوها أن التطبيق يتيح حاليًا منتجات متجر راية وتخطط الشركة لضم متاجر أخرى.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى على هامش الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال للاتصالات 2023، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز توسعاتها فى الخدمات المقدمة للعملاء والدخول فى شراكات موسعة مع العديد من الشركاء لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وأشار إلى أن الشركة منفتحة للاستحواذ على فرص مناسبة فى قطاع التكنولوجيا المالية أو تأسيس شركات جديدة، لتنفيذ سياستها المستقبلية فى السوق المصرية المتعلقة بالشمول المالى فى ظل النمو الكبير فى الطلب على الخدمات المالية الرقمية، مشيرا إلى أن محفظة اتصالات المالية تضم مليون عميل.