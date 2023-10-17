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اتصالات مصر من &E تتعاون مع بنك المشرق لإطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية

10/17/2023 2:03:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حاتم دويدار، رئيس مجموعة اتصالات من &e الإماراتية، إن الشركة أطلقت خدمة e& neo لتمكين عملاء اتصالات من فتح حسابات بنكية لدى بنك المشرق بشكل رقمى مباشر بما يتوافق مع استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى والتحول الرقمى.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين بنك المشرق واتصالات مصر من &e خلال الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات المقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.

وأوضح عمرو البهى رئيس بنك المشرق مصر، أن عميل اتصالات سيقوم بتقديم طلب فتح الحساب البنكى لدى بنك المشرق عبر تطبيق my etisalat ثم يتوجه إلى فرع اتصالات بمعرفة البنك للتوقيع على العقد.

وأضاف أن هذه الخدمة متاحة حاليا للمصريين البالغ أعمارهم 16 عاما بدون أى رسوم أو حد أدنى لقيمة الحساب، منوها أن البنك يستهدف إنجاز هذه الخدمة خلال 3 أيام.

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