اتصالات مصر من &E تتعاون مع بنك المشرق لإطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حاتم دويدار، رئيس مجموعة اتصالات من &e الإماراتية، إن الشركة أطلقت خدمة e& neo لتمكين عملاء اتصالات من فتح حسابات بنكية لدى بنك المشرق بشكل رقمى مباشر بما يتوافق مع استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى والتحول الرقمى.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين بنك المشرق واتصالات مصر من &e خلال الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات المقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.
وأوضح عمرو البهى رئيس بنك المشرق مصر، أن عميل اتصالات سيقوم بتقديم طلب فتح الحساب البنكى لدى بنك المشرق عبر تطبيق my etisalat ثم يتوجه إلى فرع اتصالات بمعرفة البنك للتوقيع على العقد.
وأضاف أن هذه الخدمة متاحة حاليا للمصريين البالغ أعمارهم 16 عاما بدون أى رسوم أو حد أدنى لقيمة الحساب، منوها أن البنك يستهدف إنجاز هذه الخدمة خلال 3 أيام.
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