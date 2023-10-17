أمريكا تعلن عن قيود جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء، خططًا لمنع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا والمصنعة في الولايات المتحدة للصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأسابيع المقبلة.
وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة ستسد الثغرات التي ظهرت بعد دخول القيود التي فرضتها العام الماضي على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي.
حظرت القيود في البداية بيع“إنفيديا إتش 100′′، وهو المعالج المفضل لشركات الذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، تمكنت الشركات الصينية من شراء نسخة أبطأ قليلاً تسمى“إتش 800” والتي تتوافق مع القيود الأمريكية.
لكن قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القواعد الجديدة ستحظر تلك الرقائق أيضًا، وقد تؤثر أيضًا على الرقائق التي تبيعها شركتا“إنتل” و”إيه إم دي”.
في الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الإدارة الأمريكية تدرس إغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية باستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي عبر الشركات التابعة لها في الخارج.
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