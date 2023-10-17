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أمريكا تعلن عن قيود جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين

10/17/2023 2:03:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء، خططًا لمنع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا والمصنعة في الولايات المتحدة للصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأسابيع المقبلة.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة ستسد الثغرات التي ظهرت بعد دخول القيود التي فرضتها العام الماضي على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي.

حظرت القيود في البداية بيع“إنفيديا إتش 100′′، وهو المعالج المفضل لشركات الذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، تمكنت الشركات الصينية من شراء نسخة أبطأ قليلاً تسمى“إتش 800” والتي تتوافق مع القيود الأمريكية.

لكن قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القواعد الجديدة ستحظر تلك الرقائق أيضًا، وقد تؤثر أيضًا على الرقائق التي تبيعها شركتا“إنتل” و”إيه إم دي”.

في الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الإدارة الأمريكية تدرس إغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية باستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي عبر الشركات التابعة لها في الخارج.

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