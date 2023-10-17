رئيس الوزراء: مصر تتطلع لأن تكون مركزا للتكنولوجيا في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لأن تكون مركزا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز ومرور كابلات الإنترنت من خلالها؛ الأمر الذي يؤهلها لأن تغدو مركزا للبيانات الضخمة.
ولفت، في هذا الشأن، إلى اهتمام الدولة المصرية بمشروع مركز الحوسبة السحابية الذي تقترح شركة“هواوي” الصينية تنفيذه في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، مع رئيس مجلس إدارة شركة“هواوي” ليانغ هوا، وعدد من ممثلي الشركة، وذلك على هامش فعاليات“منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة“هواوي” الصينية، من خلال مشاركة“هواوي” في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المختلفة وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى بتعاون وثيق مع الشركة.
كما أكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة“هواوي” الصينية والاستفادة من الخبرات والإمكانات الهائلة التي تمتلكها، ولا سيما أن مصر تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي؛ حيث تحرص الدولة بشدة على الدخول في“عصر الرقمنة الشاملة”، وتتطلع إلى زيادة حجم أنشطة هواوي في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يعرف بـ“مراكز البيانات”؛ حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمر بها كابلات الاتصالات.
وأشار مدبولي – خلال اللقاء – إلى اهتمام الحكومة بمسألة توطين التكنولوجيا في مصر وتدريب العمالة المحلية وتوفير فرص عمل في السوق المصري، معربا عن ترحيبه بالمشروعات المقترحة من جانب“هواوي”، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بما في ذلك التعاون في مجال تحسين مؤشر جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي.
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