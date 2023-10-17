رئيس الوزراء: مصر تتطلع لأن تكون مركزا للتكنولوجيا في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لأن تكون مركزا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز ومرور كابلات الإنترنت من خلالها؛ الأمر الذي يؤهلها لأن تغدو مركزا للبيانات الضخمة.

ولفت، في هذا الشأن، إلى اهتمام الدولة المصرية بمشروع مركز الحوسبة السحابية الذي تقترح شركة“هواوي” الصينية تنفيذه في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، مع رئيس مجلس إدارة شركة“هواوي” ليانغ هوا، وعدد من ممثلي الشركة، وذلك على هامش فعاليات“منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة“هواوي” الصينية، من خلال مشاركة“هواوي” في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المختلفة وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى بتعاون وثيق مع الشركة.

كما أكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة“هواوي” الصينية والاستفادة من الخبرات والإمكانات الهائلة التي تمتلكها، ولا سيما أن مصر تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي؛ حيث تحرص الدولة بشدة على الدخول في“عصر الرقمنة الشاملة”، وتتطلع إلى زيادة حجم أنشطة هواوي في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يعرف بـ“مراكز البيانات”؛ حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمر بها كابلات الاتصالات.

وأشار مدبولي – خلال اللقاء – إلى اهتمام الحكومة بمسألة توطين التكنولوجيا في مصر وتدريب العمالة المحلية وتوفير فرص عمل في السوق المصري، معربا عن ترحيبه بالمشروعات المقترحة من جانب“هواوي”، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بما في ذلك التعاون في مجال تحسين مؤشر جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي.