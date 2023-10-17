متولي: 75 مليار جنيه استثمارات اتصالات من &E بمصر في 19 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e، إن مصر سوق واعدة وتتحمل الكثير من الخدمات.

وأضاف متولي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المشاركة في معرض ومؤتمر جايتكس دبي 2023، أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 23 مليون عميل حاليا، موضحا أن الشركة أنفقت نحو 75 مليار جنيه خلال 19 عاما، منذ انطلاق أعمالها في السوق المصري.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة خلال العام الجاري 2023 بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات 10 مليارات جنيه خلال عام 2024.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات توجه لصالح تطوير الأعمال والبنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد اهتمام الشركة بالعمل في قطاعات معينة وتوفير خدمات مالية أكثر سواء بالتعاون مع جهات حكومية أو شركات أخرى لتحسين الدفع الإلكتروني وبما يحقق رؤية مصر للتحول الرقمي، لافتا إلى أن فكرة الاستحواذ على شركات أخرى موجودة ومطروحة.