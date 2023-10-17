متولي: 75 مليار جنيه استثمارات اتصالات من &E بمصر في 19 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e، إن مصر سوق واعدة وتتحمل الكثير من الخدمات.
وأضاف متولي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المشاركة في معرض ومؤتمر جايتكس دبي 2023، أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 23 مليون عميل حاليا، موضحا أن الشركة أنفقت نحو 75 مليار جنيه خلال 19 عاما، منذ انطلاق أعمالها في السوق المصري.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة خلال العام الجاري 2023 بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات 10 مليارات جنيه خلال عام 2024.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات توجه لصالح تطوير الأعمال والبنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد اهتمام الشركة بالعمل في قطاعات معينة وتوفير خدمات مالية أكثر سواء بالتعاون مع جهات حكومية أو شركات أخرى لتحسين الدفع الإلكتروني وبما يحقق رؤية مصر للتحول الرقمي، لافتا إلى أن فكرة الاستحواذ على شركات أخرى موجودة ومطروحة.
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