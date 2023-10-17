سيتى إيدج تستهدف 40 مليار جنيه مبيعات خلال 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدهان: الشركة تطرح مشروعا سكنيا فى“القاهرة الجديدة” بمساحة 60 فدانًا دراسة تطوير مشروعات بمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة
قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال عام 2024، من خلال التوسع بمشروعات جديدة بالسوق العقارى بعدد من المناطق، والتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.
وأضاف الدهان، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 40 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقارنة بـ25 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام الجارى.
وأشار الدهان إلى أن شركة“سيتى إيدج” حققت مبيعات بقيمة 26 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 30 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال إن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد خلال الفترة القادمة على مساحة 60 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل، وذلك ضمن خطتها للتوسع بالسوق العقارى وتقديم حزمة من المشروعات العقارية التى تلبى كافة احتياجات العملاء.
واضاف أن“سيتى إيدج” تدرس مشروعات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، ضمن خطتها لتنويع مشروعاتها العقارية، موضحا أن الشركة فى مرحلة الدراسة المبدئية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها.
وأوضح أن الشركة تعتزم طرح الجزء التجارى بمشروع“V40” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانا، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 40 فدانًا منها 20 فدانا للفيلات السكنية تتضمن 72 فيلا مقامة على مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقى المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء والمسطحات المائية.
وقال الدهان، إن الشركة تستعد لفتح المبيعات فى مشروع الحى السكنى الخامس“R5” بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى تبلغ مساحته حوالى 1000 فدان، ويضم عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بين الشقق، والفيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس بإجمالى 23 ألف وحدة، كما يضم 2000 وحدة سكنية مختلطة بالإضافة إلى فندقين.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات أبرزها تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، والتى نتج عنها ارتفاع فى تكلفة التنفيذ على المطور العقارى، وتحمل أعباء مالية تفوق قدراته.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى مساحات الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية التى تطرحها الشركات العقارية بمشروعاتها، بالإضافة الى تنشيط التمويل العقارى بالقطاع، وكذلك استخدام موارد محلية للتقليل من أثار تقلب الأسعار.
وعن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة، قال الدهان إنه يمكن التواجد فى السوق السعودى من خلال الشراكة مع شريك سعودى وذلك يعتمد على وجود فرصة حقيقية تستطيع الشركة من خلالها تقديم قيمة مضافة بالمشروع.
وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة للحفاظ على استهلاك الطاقة مثل الإضاءة الليد وأنظمة إدارة المبانى BMS والقياسات الخاصة بالانبعاثات، واستخدام معدات لترشيد استهلاك المياه فى أنظمة الرى، موضحا أن تصميم المبانى يحتوى على التهوية والإضاءة الطبيعية لتوفير الراحة للمستخدمين وتقليل استخدام الأنظمة المستهلكة للطاقة.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إلى وجود طلبات على جميع المنتجات العقارية حيث أنها تلبى احتياجات المجتمعات المطورة لذلك جميع مشروعات الشركة تحتوى على مكونات سكنية، وإدارية، وتجارية، وتعليمية، وصحية، وسياحية.
وحول ملامح الخطط التسويقية والتسهيلات التى تقدمها الشركة لزيادة مبيعاتها، قال الدهان، إن“سيتى إيدج” تخطط للمشاركة فى معارض خارج مصر لجذب العديد من العملاء المصريين العاملين فى الخارج أو غير المصريين.
وأضاف أن الشركة تركز على تقديم خطط سداد طويلة تتناسب مع متوسط دخل العملاء وتسهيل عملية البيع وقامت الشركة بتقديم خطط السداد على فترات 3 و5 و7 و10 سنوات خلال عام 2022، ويستمر البيع بنفس المدد خلال عام 2023.
وأكد الدهان، أن سوق العقارات المصرى من الأسواق الجاذبة للاستثمارات بفضل الطلب المستمر على العقار باعتباره من الاستثمارات الناجحة، كما أن“سيتى إيدج” تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات تجعلها مقصداً للراغبين فى اقتناء الوحدات السكنية، والإدارية، والتجارية.
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