سيتى إيدج تستهدف 40 مليار جنيه مبيعات خلال 2024 - جريدة البورصة

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال عام 2024، من خلال التوسع بمشروعات جديدة بالسوق العقارى بعدد من المناطق، والتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.

وأضاف الدهان، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 40 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقارنة بـ25 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام الجارى.

وأشار الدهان إلى أن شركة“سيتى إيدج” حققت مبيعات بقيمة 26 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 30 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال إن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد خلال الفترة القادمة على مساحة 60 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل، وذلك ضمن خطتها للتوسع بالسوق العقارى وتقديم حزمة من المشروعات العقارية التى تلبى كافة احتياجات العملاء.

واضاف أن“سيتى إيدج” تدرس مشروعات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، ضمن خطتها لتنويع مشروعاتها العقارية، موضحا أن الشركة فى مرحلة الدراسة المبدئية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها.

وأوضح أن الشركة تعتزم طرح الجزء التجارى بمشروع“V40” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 20 فدانا، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 40 فدانًا منها 20 فدانا للفيلات السكنية تتضمن 72 فيلا مقامة على مساحة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقى المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء والمسطحات المائية.

وقال الدهان، إن الشركة تستعد لفتح المبيعات فى مشروع الحى السكنى الخامس“R5” بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى تبلغ مساحته حوالى 1000 فدان، ويضم عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بين الشقق، والفيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس بإجمالى 23 ألف وحدة، كما يضم 2000 وحدة سكنية مختلطة بالإضافة إلى فندقين.

وأضاف أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات أبرزها تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق، والتى نتج عنها ارتفاع فى تكلفة التنفيذ على المطور العقارى، وتحمل أعباء مالية تفوق قدراته.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى مساحات الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية التى تطرحها الشركات العقارية بمشروعاتها، بالإضافة الى تنشيط التمويل العقارى بالقطاع، وكذلك استخدام موارد محلية للتقليل من أثار تقلب الأسعار.

وعن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة، قال الدهان إنه يمكن التواجد فى السوق السعودى من خلال الشراكة مع شريك سعودى وذلك يعتمد على وجود فرصة حقيقية تستطيع الشركة من خلالها تقديم قيمة مضافة بالمشروع.

وأضاف أن الشركة حريصة على تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة للحفاظ على استهلاك الطاقة مثل الإضاءة الليد وأنظمة إدارة المبانى BMS والقياسات الخاصة بالانبعاثات، واستخدام معدات لترشيد استهلاك المياه فى أنظمة الرى، موضحا أن تصميم المبانى يحتوى على التهوية والإضاءة الطبيعية لتوفير الراحة للمستخدمين وتقليل استخدام الأنظمة المستهلكة للطاقة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إلى وجود طلبات على جميع المنتجات العقارية حيث أنها تلبى احتياجات المجتمعات المطورة لذلك جميع مشروعات الشركة تحتوى على مكونات سكنية، وإدارية، وتجارية، وتعليمية، وصحية، وسياحية.

وحول ملامح الخطط التسويقية والتسهيلات التى تقدمها الشركة لزيادة مبيعاتها، قال الدهان، إن“سيتى إيدج” تخطط للمشاركة فى معارض خارج مصر لجذب العديد من العملاء المصريين العاملين فى الخارج أو غير المصريين.

وأضاف أن الشركة تركز على تقديم خطط سداد طويلة تتناسب مع متوسط دخل العملاء وتسهيل عملية البيع وقامت الشركة بتقديم خطط السداد على فترات 3 و5 و7 و10 سنوات خلال عام 2022، ويستمر البيع بنفس المدد خلال عام 2023.

وأكد الدهان، أن سوق العقارات المصرى من الأسواق الجاذبة للاستثمارات بفضل الطلب المستمر على العقار باعتباره من الاستثمارات الناجحة، كما أن“سيتى إيدج” تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات تجعلها مقصداً للراغبين فى اقتناء الوحدات السكنية، والإدارية، والتجارية.