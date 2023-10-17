الشركات التابعة وسيلة المطورين للتوسع فى القطاع العقارى - جريدة البورصة

شهدت الفترة الماضية اتجاه عدد كبير من شركات التطوير العقارى لتأسيس شركات متخصصة كأذرع لها فى مجال الإدارة أو التشطيب أو التسويق، لدعم حجم أعمالها فى ظل نقص الشركات المتخصصة بتلك المجالات فى السوق العقارى.

ويرى خبراء فى القطاع العقارى أن إنشاء المطورين لشركات جديدة سواء فى النشاط الأساسى أو غيره يعتبر خطوة جيدة لدعم خطط النمو وزيادة حجم الأعمال وتنويع الأنشطة، فضلا عن ضمان جودة المنتج المقدم للعملاء، مؤكدين ضرورة الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى إدارة الشركات الجديدة لتحقيق المستهدف منها.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الشركات العقارية لتأسيس شركات جديدة فى مجالات متنوعة كالإدارة والتشطيب والتسويق سواء لتسويق منتجاتها أو العمل لصالح الغير خطوة إيجابية لزيادة حجم أعمالها والتوسع بشكل أكبر فى السوق العقارى.

وأضاف أن الشركات العقارية كبيرة الحجم هى الأكثر توجها لتأسيس أذرع لها فى مجالات متنوعة لخدمة مشروعاتها، وذلك بعد دراسة جيدة للسوق العقارى واحتياجات القطاع والعميل، والاستعانة بخبراء متخصصين فى مجال عمل الشركة الجديدة.

وتوجهت عدد من الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات جديدة بأنشطة متنوعة من ضمنها شركة الأهلى صبور التى أنشأت مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة.

وأسست“الأهلى صبور” 4 شركات بأنشطة متنوعة، الأولى شركة“جراندى” لتنفيذ عدد من الأنشطة من ضمنها التشطيب للوحدات التى تم تسليمها نصف تشطيب للعملاء، وفرش الوحدات، مع تقديم أسعار تنافسية لعملائها، وأنظمة سداد متنوعة تصل إلى 5 سنوات، وتعتبر مملوكة للشركة بنسبة 85%.

والشركة الثانية بالشراكة مع شركة“التزام” الإماراتية وتختص بإدارة المشروعات التى تنفذها شركة“الأهلى صبور” بعد تسليمها، بهدف الحفاظ على أصول الشركة واستثمارات العملاء، وتمتلك 40% من الشركة.

والشركة الثالثة خاصة بإدارة وتسويق المشروعات العقارية، والرابعة شركة“Melee” المتخصصة فى مجال تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وتتركز محفظة أعمال الشركة على تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وأيضًا مشروعات تجارية وإدارية ونواديٍ رياضية وفنادق ومناطق الترفيه.

كما أعلنت شركة هايد بارك العقارية تأسيس شركة جديدة تابعة لها، خاصة بأعمال التشطيبات لوحدات العملاء، كما تمتلك شركة“فاوندرز” فى مجال الاستشارات العقارية ومتخصصة فى التسويق العقارى.

وأوضح سعد الدين، أن تكلفة المنتج المقدم للعميل غالبا ما ستكون متقاربة مع سعر الشركات المتخصصة، نظرا لوجود سعر متعارف عليه فى السوق، وأسعار جميع الشركات تكون قريبة منه، مشيرا إلى أن هدف الشركة الأساسى الحفاظ على اسمها وجودة منتجها المقدم للعميل والذى يؤثر على تواجدها فى السوق.

وقال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن الشركة تم تأسيسها بهدف الاستثمار والاكتفاء الذاتى لشركة الأهلى صبور وعدم اللجوء إلى شركات أخرى فى إنجاز مشروعاتها.

وأضاف بهجت، أن شركة الأهلى صبور تركز على المشروعات السكنية أما الشركة الجديدة تركز على المشروعات غير السكنية مثل الفنادق والنوادى والمبانى الإدارية والتجارية والطبية والمولات.

وأوضح أن شركة Melee بدأت بأصول بلغت 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى 100 مليار جنيه مع تملك عدة مشروعات فى المناطق الاستثمارية الحيوية بالسوق المحلية.

وأكد أهمية الاعتماد على شركات الإدارة فى جميع أنواع المشروعات العقارية بسبب دورها الهام فى الحفاظ على استثمارات الشركة فضلًا عن ضمان جودة مشروعاتها وتحقيق قيمة مضافة للعملاء.

وقال إن الشركات العقارية كبيرة الحجم حريصة على توفير كافة الخدمات لعملائها من إدارة وتسويق وتشطيب، مؤكدا أن الملاءة المالية الجيدة وحجم أعمال الشركة بالسوق وخبرتها الكبيرة يمكنها من إنشاء شركات جديدة وإدارتها بشكل جيد.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بخبراء فى مجال الشركات الجديدة وكوادر بشرية مؤهلة لتسهم بشكل كبير فى نمو الشركة وتحقيق المستهدف.

كتبت: أمل سعداوى