الشركات التابعة وسيلة المطورين للتوسع فى القطاع العقارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد الدين: الشركات كبيرة الحجم الأكثر توجها لتأسيس أذرع لها بمجالات متنوعة
شهدت الفترة الماضية اتجاه عدد كبير من شركات التطوير العقارى لتأسيس شركات متخصصة كأذرع لها فى مجال الإدارة أو التشطيب أو التسويق، لدعم حجم أعمالها فى ظل نقص الشركات المتخصصة بتلك المجالات فى السوق العقارى.
ويرى خبراء فى القطاع العقارى أن إنشاء المطورين لشركات جديدة سواء فى النشاط الأساسى أو غيره يعتبر خطوة جيدة لدعم خطط النمو وزيادة حجم الأعمال وتنويع الأنشطة، فضلا عن ضمان جودة المنتج المقدم للعملاء، مؤكدين ضرورة الاستعانة بخبراء ومتخصصين فى إدارة الشركات الجديدة لتحقيق المستهدف منها.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الشركات العقارية لتأسيس شركات جديدة فى مجالات متنوعة كالإدارة والتشطيب والتسويق سواء لتسويق منتجاتها أو العمل لصالح الغير خطوة إيجابية لزيادة حجم أعمالها والتوسع بشكل أكبر فى السوق العقارى.
وأضاف أن الشركات العقارية كبيرة الحجم هى الأكثر توجها لتأسيس أذرع لها فى مجالات متنوعة لخدمة مشروعاتها، وذلك بعد دراسة جيدة للسوق العقارى واحتياجات القطاع والعميل، والاستعانة بخبراء متخصصين فى مجال عمل الشركة الجديدة.
وتوجهت عدد من الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات جديدة بأنشطة متنوعة من ضمنها شركة الأهلى صبور التى أنشأت مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة.
وأسست“الأهلى صبور” 4 شركات بأنشطة متنوعة، الأولى شركة“جراندى” لتنفيذ عدد من الأنشطة من ضمنها التشطيب للوحدات التى تم تسليمها نصف تشطيب للعملاء، وفرش الوحدات، مع تقديم أسعار تنافسية لعملائها، وأنظمة سداد متنوعة تصل إلى 5 سنوات، وتعتبر مملوكة للشركة بنسبة 85%.
والشركة الثانية بالشراكة مع شركة“التزام” الإماراتية وتختص بإدارة المشروعات التى تنفذها شركة“الأهلى صبور” بعد تسليمها، بهدف الحفاظ على أصول الشركة واستثمارات العملاء، وتمتلك 40% من الشركة.
والشركة الثالثة خاصة بإدارة وتسويق المشروعات العقارية، والرابعة شركة“Melee” المتخصصة فى مجال تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وتتركز محفظة أعمال الشركة على تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وأيضًا مشروعات تجارية وإدارية ونواديٍ رياضية وفنادق ومناطق الترفيه.
كما أعلنت شركة هايد بارك العقارية تأسيس شركة جديدة تابعة لها، خاصة بأعمال التشطيبات لوحدات العملاء، كما تمتلك شركة“فاوندرز” فى مجال الاستشارات العقارية ومتخصصة فى التسويق العقارى.
وأوضح سعد الدين، أن تكلفة المنتج المقدم للعميل غالبا ما ستكون متقاربة مع سعر الشركات المتخصصة، نظرا لوجود سعر متعارف عليه فى السوق، وأسعار جميع الشركات تكون قريبة منه، مشيرا إلى أن هدف الشركة الأساسى الحفاظ على اسمها وجودة منتجها المقدم للعميل والذى يؤثر على تواجدها فى السوق. بهجت: الشركات المتخصصة تساهم فى الحفاظ على استثمارات المطور العقارى
وقال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن الشركة تم تأسيسها بهدف الاستثمار والاكتفاء الذاتى لشركة الأهلى صبور وعدم اللجوء إلى شركات أخرى فى إنجاز مشروعاتها.
وأضاف بهجت، أن شركة الأهلى صبور تركز على المشروعات السكنية أما الشركة الجديدة تركز على المشروعات غير السكنية مثل الفنادق والنوادى والمبانى الإدارية والتجارية والطبية والمولات.
وأوضح أن شركة Melee بدأت بأصول بلغت 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى 100 مليار جنيه مع تملك عدة مشروعات فى المناطق الاستثمارية الحيوية بالسوق المحلية.
وأكد أهمية الاعتماد على شركات الإدارة فى جميع أنواع المشروعات العقارية بسبب دورها الهام فى الحفاظ على استثمارات الشركة فضلًا عن ضمان جودة مشروعاتها وتحقيق قيمة مضافة للعملاء.
وقال إن الشركات العقارية كبيرة الحجم حريصة على توفير كافة الخدمات لعملائها من إدارة وتسويق وتشطيب، مؤكدا أن الملاءة المالية الجيدة وحجم أعمال الشركة بالسوق وخبرتها الكبيرة يمكنها من إنشاء شركات جديدة وإدارتها بشكل جيد.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بخبراء فى مجال الشركات الجديدة وكوادر بشرية مؤهلة لتسهم بشكل كبير فى نمو الشركة وتحقيق المستهدف.
كتبت: أمل سعداوى
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