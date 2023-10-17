Tuesday, 17 October 2023 11:11 GMT

انخفاض ثقة شركات بناء المنازل فى أمريكا إلى أدنى مستوى منذ يناير - جريدة البورصة

10/17/2023 2:03:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يناير، حيث يتعرض السوق للضغط المتواصل من جراء ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف التمويل.

وتراجع المؤشر الشهري للرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يصدر بالتعاون مع بنك“ويلز فارجو”، بمقدار أربع نقاط إلى 40 نقطة في أكتوبر، بحسب البيانات المنشورة الثلاثاء.

ويمثل هذا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي في ثقة شركات البناء، فيما عُدلت قراءة سبتمبر بالخفض نقطة واحدة إلى 44 نقطة، علمًا بأن أي قراءة دون 50 نقطة تعتبر سالبة وتشير إلى الانكماش.

بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا، وظل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى من 7% لمدة شهرين.

أرقام

MENAFN17102023000202011048ID1107259296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث