انخفاض ثقة شركات بناء المنازل فى أمريكا إلى أدنى مستوى منذ يناير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يناير، حيث يتعرض السوق للضغط المتواصل من جراء ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف التمويل.
وتراجع المؤشر الشهري للرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يصدر بالتعاون مع بنك“ويلز فارجو”، بمقدار أربع نقاط إلى 40 نقطة في أكتوبر، بحسب البيانات المنشورة الثلاثاء.
ويمثل هذا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي في ثقة شركات البناء، فيما عُدلت قراءة سبتمبر بالخفض نقطة واحدة إلى 44 نقطة، علمًا بأن أي قراءة دون 50 نقطة تعتبر سالبة وتشير إلى الانكماش.
بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا، وظل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى من 7% لمدة شهرين.
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