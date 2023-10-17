انخفاض ثقة شركات بناء المنازل فى أمريكا إلى أدنى مستوى منذ يناير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يناير، حيث يتعرض السوق للضغط المتواصل من جراء ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف التمويل.

وتراجع المؤشر الشهري للرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يصدر بالتعاون مع بنك“ويلز فارجو”، بمقدار أربع نقاط إلى 40 نقطة في أكتوبر، بحسب البيانات المنشورة الثلاثاء.

ويمثل هذا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي في ثقة شركات البناء، فيما عُدلت قراءة سبتمبر بالخفض نقطة واحدة إلى 44 نقطة، علمًا بأن أي قراءة دون 50 نقطة تعتبر سالبة وتشير إلى الانكماش.

بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا، وظل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا أعلى من 7% لمدة شهرين.

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