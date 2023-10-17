المبيعات الخارجية تدعم نمو الشركات العقارية خلال 2023 - جريدة البورصة

قال خبراء ومتعاملون بقطاع التطوير العقارى، إن الأجانب والمصريين العاملين فى الخارج استحوذوا على نحو 50% من مبيعات شركات التطوير العقارى خلال العام الجارى.

وتركز إقبال عملاء الشركات خارج مصر على مشروعات العاصمة الإدارية، ومدينتى القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، ومنطقة الساحل الشمالى بشكل عام، وذلك فى ظل تحسن القوة الشرائية للأجانب والمغتربين مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار العقارات فى مصر مقارنة بالأسواق المنافسة.

وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، إن مبيعات شركات التطوير العقارى لصالح المصريين العاملين بالخارج والعرب والأجانب شهدت نموا خلال عام 2023 بشكل غير مسبوق.

وأضاف العدل:“زيادة إقبال المصريين العاملين بالخارج والعرب على شراء العقارات فى مصر يرجع إلى انخفاض العملة المحلية أمام الدولار ما نتج عنه أن أسعار العقارات فى مصر أصبحت أرخص بالنسبة لهم، كما أن شراء العقارات يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار بالإضافة إلى تحقيقه لعوائد كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة فى ظل الزيادات السعرية المتتالية للوحدات العقارية”.

وأوضح أن 50% من مبيعات شركة MBG للتطوير العقارى خلال النصف الأول من العام الجارى كانت لصالح المصريين العاملين فى الخارج والعرب، مؤكدا أنها ظاهرة إيجابية بالسوق العقارى نظرا لأنها أحدثت انتعاشة فى مبيعات الشركات.

وأشار العدل إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى الأكثر طلبا من جانب المغتربين والأجانب لشراء وحدات عقارية بأنشطة سكنية أو إدارية أو تجارية.

وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى زيادة فى الطلب على شراء العقارات من جانب المصريين العاملين بالخارج والعرب وبالتالى تحقيق معدلات بيعية كبيرة لشركات التطوير العقارى فى ظل رغبتها فى تحقيق معدلات ربح أكبر مع الزيادات المتوقعة لأسعار العقارات مع بداية العام المقبل.

وقال أيمن سامى مدير شركة“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار ويعتبر هو الأقوى بالمنطقة بسبب ارتفاع معدلات الطلب على الشراء نتيجة النمو السكانى المتزايد لا سيما بفئة الشباب ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوى الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية.

وأضاف سامى، أن النصف الثانى من العام الحالى سوف يشهد تسليم شركات التطوير العقارى لنحو 25 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى وهو ضعف العدد الذى تم تحقيقه العام الماضى، مؤكدا قيام المطورين بالإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتهم وتسليمها تجنبا للزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأوضح أن أكثر من 40% من مبيعات شركات التطوير العقارى كانت لصالح المصريين العاملين بالخارج والعرب خلال النصف الأول من العام الجارى نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية وما نتج عنه من خلق العديد من الفرص الاستثمارية المميزة التى شجعتهم على شراء العقارات.

وأشار إلى أن النصف الثانى من العام الجارى يشهد تحقيق مبيعات ضخمة لصالح شركات التطوير العقارى، وتمثل مبيعات المصريين العاملين بالخارج والعرب نسبة كبيرة من إجمالى مبيعات الشركات وذلك تخوفا من زيادة أسعار العقارات.

وقال عمر الطيبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة“The Land Developers”، إن 60% من عملاء الشركة بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة من السعودية.

وأضاف الطيبى، أن ما يتردد خلال الفترة الماضية بأن نسب الإقبال على شراء العقارات تراجعت غير صحيح لأننا دائما فى احتياج للعقار بسبب زيادة عدد السكان سنويا بالإضافة إلى الطلب الاستثمارى.

وأوضح أن العام الجارى شهد تحقيق نسب مبيعات كبيرة لصالح المصريين العاملين بالخارج والعرب، مشيرا إلى أنها ظاهرة إيجابية بالسوق العقارى لما أحدثته من انتعاشة كبيرة للشركات.

وقال المهندس شريف شعلان رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقارى، إن شركته تمتلك قاعدة عملاء تتجاوز 1200 عميل و60% منهم مصريين عاملين بالخارج وعرب.

وأضاف شعلان أن السوق العقارى سوف يشهد انتعاشة قوية فى مبيعات الشركات وزيادة فى معدلات الطلب على كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى، مؤكدا أن القطاع العقارى مازال يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار ساهم بشكل كبير فى تشجيع المصريين العاملين بالخارج والعرب على شراء العقارات بمصر سواء بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد أو بهدف السكن.

وأشار إلى أنه يجب العمل على الانتهاء من ملف تسجيل العقارات لأنه يعطل العديد من الاستثمارات الخارجية كما أن هناك رغبات قوية من مستثمرين عرب وأجانب على شراء العقارات بمصر ولكن صعوبة التسجيل تحد من تنفيذ هذه الطلبات مما يتطلب ضرورة إيجاد حلول لها فى أسرع وقت.

وتوقع استمرار إقبال المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار العقارى خلال الربع الأخير من العام الجارى لأنه الملاذ الآمن للاستثمار حيث ترتفع قيمته دائمًا بنسبة أعلى من معدلات التضخم ولذلك أصبح العقار الاختيار الأول لحماية المدخرات سواء للمصريين أو المقيمين بالخارج.