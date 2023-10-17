تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة لمشروع زهرة العاصمة في بدر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بمشروع“زهرة العاصمة” بمدينة بدر، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازي مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التي تم تسليمها.

جاء ذل خلال تفقده الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بمشروع“زهرة العاصمة” بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن الجزار، على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية، لخدمة سكان المشروع؛ حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم حتى الآن، تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين في المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع“زهرة العاصمة”، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز – وحدة صحية – حضانة – سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.

وخلال جولته بمدينة بدر، وجه وزير الإسكان، بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولي جهاز المدينة التصدي لأية تعديات أو مخالفات، ومنع أية مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة.